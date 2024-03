Bábjátékosok töltik meg gyermeknapon a Népligetet

Barna Zsombor végzősként készítette el a Vitéz László menyecskét keres című produkciót, amelyet azóta is sikerrel játszik. Egy vendégjáték alkalmával hallott a Londonban évente megrendezett The Covent Garden May Fayre & Puppet Festivalról, amelyre Anglia minden részéről érkeznek fellépni a professzionális vásári bábjátékosok paravánjaikkal, bódéikkal.

A bábjátékosok mestere: Kemény Henrik. Forrás: MTI

A Népligetben nyílt meg 1927-ben a Kemény Henrik gyerekkorát meghatározó Kemény Bábszínház is, amelyet a családja működtetett. Ennek kapcsán Barna Zsombor úgy gondolta, hogy angol mintára létrejöhetne egy fesztivál, ami megidézi az akkori hangulatot.

Markó Róbert rendezővel, az AKI VAN Alapítvánnyal, a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal és a Kőbányai Önkormányzattal együtt szervezte meg a találkozót, amelyen azok szórakoztatják a közönséget, akik a magyar vásári bábjátékos hagyomány őrzői, és egyéni produkcióikkal Kemény Henrikhez hasonlóan járják az országot.

A fesztivál, amely egyben a kőbányai gyereknap, május 25-én a Vitéz László és az elátkozott malom című produkcióval indul, ami Pályi János kesztyűs bábjátéka.

Őt követi szombaton Takács Dani és Lehőcz Zsuzsa Vitéz László – Az elásott kincs című produkciója. Harmadikként látható a debreceni Vojtina Bábszínház Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála című darabja, amely egy szegénylegény történetét meséli el duda, mandolin, kaval, kantale és egyéb hangszerek kíséretében.

A programban szerepel Baditz Dávid Vitéz László – Malombonyodalom című darabja, amelyben László egy bizonyos Molinári bácsi segítségére siet. A fesztivál első napján Barna Zsombor a Vitéz László menyecskét keres című produkcióval lesz jelen.

A május 25-i programot Nizsai Dániel A bábjátékos című, felnőtteknek szóló darabja zárja, amely arra tesz kísérletet, hogy bemutassa Kemény Henrik gazdag életének legfontosabb állomásait. Mozaikos portré egy különleges emberről, akinek a sorsát a XX. századi Magyarország tragikus eseményei formálták.

Május 26-án elsőként Tatai Zsolt mutatja be Vitéz László vándorúton című produkcióját, amelyben Vitéz László barátokat keres, de helyettük találkozik remetével, csendőrrel és az ördögökkel.

A vasárnap Vitányi-Juhász István (KL Színház) Vitéz László otthonra lel című darabjával folytatódik, amelyben a főhős kedvese, Vas Juliska kiköti, hogy közös otthonuk csakis a folyóparti ördögszállta ház lehet. Vitéz László és Vas Juliska című előadásában Fabók Mancsi is e páros történetét szövi tovább. Czéh Dániel (KL Színház) Patkó Bandi legendája című kesztyűsbáb-előadását mutatja be, majd ismét Barna Zsombor következik. A Vitéz László Ángliában című előadás már azt vázolja föl, mi történik Vitéz László és Vas Juliska gyermekének megszületése után.

A fesztivál zárásaként látható darab, az Azért a kis bolondságért magyar népi szerelmes történetek gyűjtéseiből áll össze. A virágnyelven elbeszélt, népi humorral fűszerezett történetet alig serdült és idősebb nézőknek is ajánlják az előadók, Fabók Mancsi és Keresztes Nagy Árpád.

A rendezvényen kísérőprogramokkal, köztük képregényrajzolással, bábos installációkkal, bábkészítő foglalkozással, betyár hétpróbával, a Vitéz László bábjáték-automatával, körhintával, céllövöldével, gólyalábasokkal, zsonglőrökkel is várják a családokat.