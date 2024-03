Sziget 2024: világhírű party brandek jönnek a fesztiválra

2000-ben egy nagy mérföldkőnek számított a hazai parti szcénában, hogy a Szigeten megjelent az Aréna, az ide ellátogató, világélvonalbeli lemezlovasok ilyen méretű és szintű részvétele egyedülálló Magyarországon – írták akkor. A helyszín népszerűsége azóta töretlen, a világ legnagyobb sztárjai adják át egymásnak itt a DJ-pultot, és az utóbbi években a legnagyobb nemzetközi party-sorozatoknak is kihagyhatatlan helyszíne ez a Szigeten. Az Aréna idén új névvel, de a megszokott igényességgel jelentkezik.

Sziget 2024: világhírű party brandek garantálják az életre szóló bulit (Forrás: Sziget Fesztivál)

– A BOLT az egyik legkeresettebb alapszolgáltatás, a Szigetre való kényelmes és biztonságos ki- és hazajutást nyújtja a látogatóknak. Mindemellett kiemelten fontos számunkra a kiszámíthatóság és a transzparencia, melyek az utasaink által leginkább megbecsült értékeink közé tartoznak. Annak érdekében, hogy összekössük a kellemest a hasznossal, szerettünk volna a fesztivál területén is tenni azért, hogy a szórakoztatásból is kivegyük a részünket – mondta Sabjányi László, a BOLT ügyvezetője. – Tavaly a dropYard színpad mellé álltunk be, idén azonban – egy nagyot lépve – az elektronikus zene epicentrumaként ismertté vált, immár BOLT Party Aréna névre keresztelt helyszínhez társultunk támogatóként – tette hozzá Sabjányi László.

Nézzük, ezúttal milyen partysorozatok érkeznek a Szigetre!

Védjegyük a brutális látványvilág, és mégis minden évben más tematikával jelentkezik a spanyolországi székhelyű elrow csapata, akik legutóbb 2022-ben zárták egy extravagáns bulival az Aréna helyszínét.

Idén egy nyitó partival robbantják be a helyszínt, a tőlük megszokott, jól megkülönböztethető, művészien megkomponált vizuállal és a techno és house legjobb zenéivel indítva az elektronikus tánczene ünnepét a BOLT Party Arénában.

Másnap érkezik a Q-dance, melynek megjelenésével egy új műfaj került a köztudatba. A holland csapat által megfogalmazott, keményebb stílusokat összefoglaló hardstyle az egyik legnépszerűbb zenei műfajjá vált szerte a világban, a Q-dance pedig az egyik legnépszerűbb party brand a rajongók körében.

Az Awakenings több mint 25 éve szervez technorendezvényeket, melyek azóta a világ legjobbjaiként váltak ismertté. Évente több mint 300 000 látogatóval az Awakenings bebizonyította, hogy minden alkalommal olyan tökéletes technoélményt nyújt, amilyet senki más nem tud.

Az elektronikus tánczene folyamatosan fejlődő világában kiemelkedik Martin Garrix nevéhez köthető, innovatív és határokat feszegető kiadó, az STMPD, mely sikerének egyik kulcsa az az elkötelezettség, amivel a feltörekvő tehetségeket támogatja, bemutatva zenéiket a világ legnagyobb fesztiváljain is, idén például a Szigeten.

Augusztus 11-én a hazai partiarcok nagy kedvence, a sokszínűséget, az „elektronikus zenei stílusokon túlmutató egységet” és annak erejét képviselő Next Level osztja meg a BOLT Party Arénát a belga klubrendezvényből indult, és ma már az Univerzum legnagyobb drum&bass és dubstep partijaként ismert Rampage közösségével, akik 2019-ben létrehozták az azóta monumentálissá nőtt Rampage Open Air fesztivált. Aki azonban nem jut el oda, találkozhat a csapattal akár a Tomorrowlanden, de jelen esetben főleg a Sziget partyközpontjában.

A Sziget zárónapján ezen a helyszínen Magyarország egyik legnevesebb underground zenei party-sorozata, a Be Massive hívja az előadókat.

Az idén 21 éves Be Massive-et az állandó megújulás és a maximális minőségre való törekvés jellemzi, fellépői közt pedig nem ritkák az azóta már nemzetközi listás sztárok.

Borítókép: A világ legismertebb party brandjei váltják egymást „házigazdaként” (Forrás: Sziget Fesztivál)