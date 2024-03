Új színekkel gazdagodott a sikerfilm

Az első, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Lindsay Lohan, Lizzy Caplan és Rachel McAdams szereplésével készült, azóta kultikussá vált verzió sikerének egyik kulcsa vitathatatlanul az okos humor volt. Ez az azonos forgatókönyvírónak köszönhetően ugyanígy jellemző a 2024-es változatra is. Utóbbinak egyik érdekessége, hogy nagyrészt arra a musical-feldolgozásra épít, amelyet 2017-ben mutattak be először Washingtonban, majd a rá következő évben hatalmas Broadway-sikert aratott. Így az új film a korábbi változat rajongói mellett a fiatalabb generációt és a musical műfaj híveit egyaránt képes bűvkörébe vonni.

A történet üzenete semmit sem változott: Ne ítélj első látásra! (Forrás: YouTube)

A film cselekménye ismerős: a gimibe érkező új lány, Cady Heron bekerülve a népszerű „plasztikok” csoportjába váratlanul a társadalmi ranglétra legfelső fokára emelkedik. Ez a csoport a manipulatív Regina George vezetésével uralkodik az iskola életén, két követője, Gretchen és Karen kíséretével. Azonban Cady beleszeret Regina korábbi barátjába, Aaron Samuelsba, így hirtelen céltáblává válik. Meg kell küzdenie a csoport legbefolyásosabb tagjával, akit most mindenki ellene fordított. Segítségként a kitaszított barátai, Janis és Damien sietnek, akikkel közösen próbálnak felülkerekedni Regina manipulációin. Eközben Cadynek meg kell találnia az egyensúlyt az önmagához való hűség és az iskolai élet intrikái között.

Bajos csajok egykor és ma

Már az előzetes alapján is szembetűnő, hogy a felfrissített történet által közvetített üzenetek és értékek nem sokat változtak a korábbi verzióhoz képest: senkit sem ítélhetünk meg a külseje alapján, és együtt, közös erővel mindig többre vihetjük. A 2024-es, Angourie Rice, Reneé Rapp, Bebe Wood, Avantika, Christopher Briney, Auli’i Cravalho és Jaquel Spivey főszereplésével készült produkció azonban – a kor igényeinek megfelelően – rengeteg zenés-táncos jelenettel gazdagodott.

A filmben feltűnnek régi ismerősök is, köztük az egyik tanár szerepében a forgatókönyvet író Tina Fey, illetve Tim Meadows, azaz Mr. Duvall, aki továbbra sincs képben azzal kapcsolatban, hogy mi minden történik az iskolájában. Egy jelenet erejéig pedig még az eredeti főszereplő, Lindsay Lohan is feltűnik a vásznon. A szereplők között a korábbi változathoz képest most sokkal több etnikum, köztük az indiai, az afroamerikai és a hawaii is képviselteti magát.

Egy szó mint száz, a Bajos csajok tehát megújultak, de lényegében semmit sem változtak. A klasszikus történet kelt új életre, a mai generáció nyelvén elmesélve.

Borítókép: A Bajos csajok ezúttal a mai fiatalokhoz is szólnak (Forrás: YouTube)