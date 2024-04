Romulus – nyers és kegyetlen ősi világból nőtt ki a későbbi világhódító birodalom

Az HBO Max-on látható Romulus története az időszámítás előtti 8. században indul: a Tiberistől délre eső földeken, ahol hosszú háborúskodás után harminc törzs szövetséget köt egymással. Mindegyik törzsnek van uralkodója, de mindőjük felett áll a nagy király, Numitor. Ott kapcsolódunk be a történetbe, amikor szárazság pusztít a vidéken, amiért Numitor válik bűnbakká, mivel a nép hite szerint az uralkodó mellől elpártoltak az istenek. A madárjós meg is állapítja, hogy a nagy királynak mennie kell, így megvakítják és száműzik a javakorabeli embert. A trónt unokái öröklik, Enitos és Iemos, ám sokan nem akarják a két ifjút a hatalom csúcsán látni. Egy ármánykodó és hatalomvágyó rokon megöli Enitost, Iemos viszont elmenekül és egy erdőben lel menedékre üldözői elől.

Jelenet a Romulus című filmsorozatból. Fotó: HBO

Melyikük Remus és melyikük Romulus?

A történet másik szálát egy igen hatásos és kegyetlen jelenettel nyitják; a veliai fiatalokat kizavarják az erdőbe, amolyan férfipróba gyanánt, és csak esztendő múlva térhetnek vissza hazájukba. Köztük van Wiros, egy fiatal, árva és gyenge rabszolga, aki megpróbálja túlélni az erdőben megtelepedők hatalmi viszályait. Wirost sokszor megalázzák, védtelennek tűnik, de nagyon dörzsölt: hazudik, simliskedik, de csak az életét védi. Amolyan legkisebb szegénylegény típus, akinek semmije sincs, és aki az eszével jut túl a megpróbáltatásokon. Ebbe az erdei közösségbe kerül Iemos is, az elüldözött királyfi.

A két kiszolgáltatott fiatal barátságot köt, majd testvérré fogadják egymást, nem számít, ki honnan jött.

Az ő útjukat követhetjük végig a városalapításig. Hogy melyikük Remus és melyikük Romulus? Sokáig nem derül ki, és ezzel ügyesen fokozzák a feszültséget a rendezők.

Jelenet a Romulus című filmsorozatból. Ilia, Enitos szerelme. Fotó: HBO

Antik eposz, kegyetlen világ

A Romulus című sorozat világa nyers, kíméletlen, és ezt nagyon hatásosan tálalják az alkotók. Eszünkbe juthat többek között Mel Gibson Apocalypto című mozija vagy akár A passió; hasonlóan zsigeri és ősi ösztönökre hat a Romulus is.

Ezeknek az embereknek az életét teljesen áthatják hiedelmeik, babonáik; isteneik meghatározzák sorsukat, összekeveredik bennük a valóság és a transzcendens világ, és ez teljesen természetes számukra.

A kegyetlen rítusok az antik eposzokat idézik: az Íliász ádáz szereplőit és az Odüsszeia mindig harcra kész, mégis alkalmazkodóbb, ravaszabb, és a fizikai teljesítőképességen túl más erényeket is becsülő főhősét. A Romulusban is fontos, hogy ki milyen kardforgató, de a dörzsöltség és a taktikázás is szerepet kap. Lenyűgöző archaikus világot álmodtak meg az alkotók; kiszakít a mából és belesüppedünk az ősi múltba. Nagy eposz, nagy szenvedélyek, nagy küzdelmek, izgalmas csavarok és fordulatok, komplex történet. Nagy alkotás.