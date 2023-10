Az öt legjobb Mel Gibson-film – Rettenthetetlen + videó

Érdekességek

Gibson több, mint kilencven óráig forgatta a stirlingi csatát, hogy minden tökéletes legyen, Wallace feleségét, akit Catherine McCormack alakított szenzációsan, a való életben Mariannek hívták. A film során Murron lett belőle, hogy elkerüljék az esetleges zűrzavart a Robin Hood-beli azonos nevű szereplővel. A forgatás döntő része nem Skóciában, hanem Írországban zajlott. Mindössze pár jelenetet vettek fel a Skót-Felföldön. A film dramaturgiája megkívánta, hogy a valós történelmi tényeket néhol elferdítsék. Ilyen például az, hogy Izabella hercegnő 1308-ig nem is járt Angliában, így nem bátoríthatta Wallace-t a falkirki csatában – olvasható a Mafab.hu cikkében.

Összegzés

A Rettenthetetlen egy csodálatos történelmi film. Akik szeretik a történelmi eseményeket feldolgozó mozikat, azoknak különösen finom csemege Mel Gibson mozija. Méltó követője az olyan régi, nagyívű klasszikus moziknak, mint a Ben Hur (1959), a Spartacus (1960), vagy a Quo Vadis (1951), ugyanakkor a modern kor kívánalmainak is maximálisan megfelel. A látványvilága lenyűgöző, a történelmi kor megjelenítése a vásznon tökéletesre sikerült. A színészi játék káprázatos, Mel Gibson bizonyította ezzel a filmjével azt is, hogy remek színész és azt is, hogy talán még jobb rendező. Wallace forgatókönyve pedig nagyszerű és fordulatos. Számos történész kritizálta a történelmi hűséget, de azt tegyük hozzá, hogy a források sem egyértelműek ebből a korból, sok esetben egymásnak ellentmondóak. Azt azonban szem előtt kell tartanunk, hogy ez nem egy dokumentumfilm, hanem egy játékfilm, ahol az alkotói szabadság nagyon fontos szempont, hiszen egy eladható mozit kell készíteni. A Rettenthetetlen nem csak a megszerzett öt Oscar-szobra miatt kötelező darab a filmrajongóknak, sokkal inkább azért, mert egy igazi történelmi eposz, egy hősköltemény, ami zseniálisan lett feldolgozva. Csak az elismerés hangján lehet róla szólni, méltó befejezése ez a mozi a Mel Gibson filmjeit bemutató sorozatunknak.

Idővonal: A Rettenthetetlen című filmet 1995-ben mutatták be, abban az évben, amikor II. János Pál pápa ötmillió hívő előtt pontifikált nagymisét a távol-keleti országok katolikus fiataljainak találkozóján Manilában. Izraelben két öngyilkos merénylő 21 embert ölt meg a Beit Lid-i városközpontban. Az Európai Unió és 12 földközi-tengeri szomszédos ország megállapodást írt alá Barcelonában a jövőbeni politikai és gazdasági együttműködésről. Az USA negyvenmillió dolláros pénzügyi támogatást nyújtott a gazdasági-pénzügyi válsággal küzdő Mexikónak. Ausztria, Finnország és Svédország belépésével 15 tagúra bővült az Európai Unió. A NATO Tanácsa jóváhagyta az atomsorompó egyezmény határozatlan időre történő meghosszabbítását, a Richter-skála szerinti 7,3-es erősségű földrengés rázta meg Kóbe városát és környékét Japánban, több mint 6400 ember halálát és 300 ezer ember otthonának pusztulását okozva, Daytonban megegyezés született a délszláv háborús felek között a béke feltételeiben, ezek után Bosznia-Hercegovina egységes állam marad, de területét kettéosztják (a daytoni szerződést december 14-én írják alá), először végeztek olyan csontvelő-átültetést egy AIDS-es betegen, Jeff Gettyn, amelynél a csontvelő egy páviántól származott, az Opal hurrikán 19 embert ölt meg az egyesült államokbeli Floridában, Georgiában, Alabamában, és Észak-Karolinában és a magyar parlament elfogadta a devizatörvényt, ezzel az utolsó akadály is elhárult a forint konvertibilitása elől, és az aggteleki cseppkőbarlangokat a világörökség részévé nyilvánították. (Wikipédia)

Borítókép: William Wallace (Mel Gibson) teljes harci díszben (Fotó: InterCom)