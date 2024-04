Ryan Gosling megmutatja, nem műanyagból van + videó

A tavalyi nyár egyik legnagyobb visszhangját kiváltó Barbie után a Kent alakító Ryan Gosling idén tavasszal egészen más szerepbe bújik. A kaszkadőrben nem énekel, nem táncol, s első ránézésre a laza melírozott haj is jobban áll neki, mint a hidrogénszőke. Elsőre elérhetetlennek tűnő partnere Emily Blunt, akit pár hónapja még a szinte összes Oscar-díjat elnyerő Oppenheimerben láthattunk.

Colt (Ryan Gosling) és Jody (Emily Blunt) a legnagyobb akciók közepette találhat egymásra. Fotó: AFP

Cikkünkben azt próbáljuk kideríteni:

Milyen rekordot döntött meg a stáb és a dublőrök?

Mi mindenre tesz utalást A kaszkadőr?

Hogyan lehet összefoglalni a cselekményt spoiler nélkül?

Érdemes-e megnézni moziban?

Halálpörgés és világrekord

A film azon túl, hogy fordulatos akció-vígjátékot ígér, vállaltan tiszteleg a moziba járók számára legtöbbször láthatatlan kaszkadőrszakma előtt. Nem véletlenül, hiszen a rendező, David Leitch maga is kaszkadőr.

Ha a neve nem is mindenkinek ismerős, a filmjei bizonyosan azok. Rendezőként jegyzi például A gyilkos járat, a Deadpool 2 és a Halálos iramban: Hobbs és Shaw című filmeket, míg producerként többek között a John Wicket. Persze van olyan színész, aki kaszkadőr nélkül forgat, például Jackie Chan, aki nemrég ünnepelte hetvenedik születésnapját. De Dev Patelt is ide sorolhatjuk, aki nemrég mutatkozott be első rendezésével, A majomemberrel, amelynek főszerepében kaszkadőr nélkül forgatta a harci jeleneteket: emiatt törött kézzel kellett dolgoznia.

A kaszkadőrben egy új világrekordot is felállítottak. Egy kocsival az ún. halálpörgést az eddigi hét pördülés helyett nyolc és félszer sikerült kiviteleznie az autós jelenetek szakemberének, Logan Holladaynek.

David Leitch új mozija tele van utalásokkal

A trükkök mögötti előkészületekbe is betekintést nyerhetünk a számos „film a filmben” jelenet közben, a cselekmény egy része ugyanis egy űrlényes akció sci-fi forgatásán zajlik.

A készítők megidézik a zsáner egyik legnagyobb klasszikusának, az Alien (A nyolcadik utas: a Halál) jellegzetes külsejű szörnyetegét, a Mad Max száguldó tuningautóit, metálos ruhakölteményeit és a disztópikus sivatagi környezetet.

A forgatás jeleneteinél használt női énekhang és a messianisztikusnak tűnő fiktív főhős pedig egyértelmű utalást ad a régi-új sci-fi óriásra, a Dűnére. A Kill Bill kardozós párharca is felsejlik, de inkább nem szaporítjuk a felsorolást. A kaszkadőr valójában egy filmes toposzgyűjteményként is felfogható, ami egymás után sorakoztatja az „easter eggeket”, azaz a rajongóknak szánt utalásokat. Az egyik szereplő például szinte csak filmes idézetekben beszél Gosling karakterével, amolyan kérdezz-felelek-szerűen.

Ryan Gosling nem csak a filmbeli film forgatásán keveredik forró akciókba, hanem civilben is. Fotó: AFP

Spoilermentes cselekmény

Ryan Gosling alakítja Colt Seaverst, a viharvert kaszkadőrt, aki egy éve otthagyta a szakmát, hogy a testi és lelki felépülésére koncentráljon. Most visszahívják egy gigantikus költségvetésű hollywoodi filmbe, amit az exe, Jody Moreno rendez, akit Emily Blunt játszik. Ám a produkció sztárja, Tom Ryder eltűnik, a film könyörtelen producere (Hannah Waddingham) viszont megpróbálja a sztár eltűnését titokban tartani a stúdió és a sajtó előtt. Colt megcsinálja a film legelképesztőbb mutatványait, nyomoz az eltűnés ügyében és közben megpróbál kibékülni Jodyval. Az az igazság, erre a zsánerre nem a fordulatos cselekmény miatt szokott beülni az ember.

Habár a készítők tartogatnak fordulatokat, a történet összességében megmarad a jól ismert és bevált hollywoodi kliséknél. Mindezt azonban feledtetni tudja Gosling alakítása,

aki lazán és kellő öniróniával hozza a testileg-lelkileg megtört ember újrázását, miközben elképesztő akciókban vesz részt. Félreértés ne essék, neki voltak dublőrei.

A robbanások mellett elmaradhatatlan a szerelmi szál. Fotó: AFP

Érdemes moziba menni A kaszkadőrért?

Aki magyarul tervezi megnézni a filmet, készüljön fel arra, hogy a mai angol köznyelv kifejezéseit megpróbálták magyarra fordítani. Ez néhol jobban, néhol kevésbé jól sikerült: előfordul néhány esetlen párbeszéd.

Ryan Gosling és Emily Blunt között viszont kifejezetten jól működik a kémia, jó őket nézni akkor is, ha épp rosszban vannak, sőt, főleg akkor.

Hannah Waddingham, aki a producert alakítja, a Ted Lassóhoz képest teljesen új szerepben látható, de nagyon jól áll neki ez a határozott és rámenős karakter.

Az akciójelenetek viszont elképesztőek, a halálpörgés mellett minden más megtalálható. Űrhajók mellett repülnek a sportautók, kukásautón száguldanak a belvárosban, és még motorcsónakos vízi jelenetet is láthatunk. A készítők tényleg megmutatják a vizuális effektek előtti filmkészítés teljes kaszkadőrtrükk-palettáját.