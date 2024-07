Érzelmek, novellák, dallamok – Kollár-Klemencz László és Háy János közös zenés estje Zsámbékon

Kollár-Klemencz László és Háy János először a Rájátszásban találkoztak, később zenés, irodalmi produkciókban járták az országot, majd kaptak egy közös felkérést, hogy lássák másképp a világot, mondjuk úgy, mint egy kutya vagy egy ló. Ennek nyomán kezdődött el az az egymás munkájára reflektáló barátság, amelynek lenyomata a KutyaGOló. A darab Zsámbékon lesz először látható – emelik ki a szervezők közleményükben.

A Zsámbéki Nyári Színház egyik 2023-as előadása (Forrás: Facebook/Zsámbéki Nyári Színház)

„A KutyaGOló az érzelmek közössége, dalok, versek és novellák, sokszor a legfrissebb szövegek bemutatója” – olvasható a produkció ismertetőjében.

Idézik Háy Jánost, aki elmondta: eredetileg egy magazin kérése volt, hogy nézzenek valahogy másképp a világra, mondjuk úgy, mint egy kutya (János) vagy egy ló (Laci). – És ez a Laci és János egymás mellett maradt, hogy gondolkodjon sorsokról, otthonról, szerelmekről, teremtésről és pusztításról, életről és halálról – mondta. Hozzátette:

az előadás címével azt is kifejezik, hogy egy olyan eredendő képet szeretnének megmutatni ezekről a dolgokról, amit még nem hamisított meg a világ.

Kollár-Klemencz Lászlót is idézik, aki kiemelte: mindkettőjük szövegeiből válogattak, régiekből és egészen újakból is. – Az a kohézió, ami mindkettőnk munkáiban benne van, az, ahogyan látjuk és érzékeljük a világot, ez a kapcsolat lesz az est fókuszában – fogalmazott a zenész. Témafelvetések mentén egymás gondolataira válaszolunk, magunknak, egymásnak és a közönségnek, szövegekkel és dalokkal – tette hozzá.

A közleményben kiemelik: Kollár-Klemencz László zenészként és íróként is aktív, Háy János író vonzódása a zenéhez közismert. A KutyaGOló egy tervezett, szerkesztett előadás, mégis improvizatív. Nagyjából két előadásra elég szöveggel érkezünk erre az estére, és az, hogy mely szöveget vesszük a kezünkbe az adott téma mentén, ott helyben fog eldőlni – mondta Háy János.

A Zsámbéki Nyári Színház júliusi műsorán jövő vasárnap Visky András Kitelepítés című regényének zenés felolvasószínházi változata és 28-án Vecsei H. Miklós és Balla Gergely Mondjad, Atikám! című József Attila-estje is látható lesz.

A programokról bővebb információ a Zsámbéki Nyári Színház honlapján található.