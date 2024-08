Azahriah és Majka koncertje előtt lélegzetelállító cirkuszi show-t ígérnek

Különleges cirkuszi show várja a headlinerekre várakozó közönséget a Strand Fesztivál nagyszínpadán mindennap. Augusztus 22-én, a nyitó napon a Halott Pénz koncertje előtt a Fővárosi Nagycirkusz lélegzetelállító mutatványát láthatják a fesztiválozók. Pénteken és szombaton, Majka és Azahriah felvezetőjeként a Strand Circus Morpheus Show című, erre az alkalomra készülő, egyedülálló produkció elevenedik meg, amelyhez a zenét Hundred Sins szerezte, a koreográfia pedig Vincze Tünde és Lakatos Márk közös munkája.

Azahriah és Majka koncertjét látványos cirkuszi show nyitja. Fotó: Strand Fesztivál

Azahriah és Majka koncertje előtt cirkuszi show várja a fesztiválozókat

Ahogy korábban lapunk is megírta, a Strand Fesztivál programjában idén is kiemelt szerephez jut a cirkusz világa. A legnagyobb előkészületek a Mol nagyszínpad programját érintik, itt mindhárom napon a fő fellépők – Azahriah, a Halott Pénz és Majka – előtt lesznek láthatók a kivételes cirkuszi produkciók. De a fesztivál többi koncertje közben is feltűnnek artisták a színpadon. A brit Chase & Status duó, a brazil zenész és DJ, Alok és a Necc Party közben is érkeznek majd artisták és táncosok a Petőfi nagyszínpadra, a Dreher 4.0 színpadra pedig a Rippel fivérek delegálnak artistákat.

A Telekom Kraft parton, a Strand Cirkusz negyedben egész nap cirkuszi és bűvészmutatványok szórakoztatják a közönséget. Sőt, bárki ki is próbálhatja magát artistaként, bűvészként és gólyalábbal a köralakú, vízparti porondon.

A naplementére egy daruval és légtornászokkal készülnek a művészek augusztus 22. és 24. között Zamárdiban.

Sokat gondolkoztam, hogy hol húzzam meg a kompromisszum vonalát a nagyszínpad és a műsor után következő előadók miatt, végül arra jutottam, hogy egy olyan nyolcperces műsort írok, ami nekem nézőként tetszene. Én hoztam az elektronikát, az NLP-t pedig megkértem, hogy hozzák a metált. Így született meg a Circus Morpheus hangzás

– mesélte Hundred Sins, aki szombaton, Azahriah előtt személyesen is színpadra lép.

Hazánk kiváló fiatal artistaművészei lépnek fel a Strand Cirkusz óriás kupolájában. A Vincze Tünde Produkció artistái a Mol nagyszínpad felett kápráztatják el a közönséget mindkét napon.

Igazi légtáncesszenciát készítettünk. Lesz benne hajlógás, óriásgömb, gurtni, és a látványos golden – silver silk is

– sorolta Vincze Tünde, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke, akinek koreográfiáit számtalan televíziós és színházi produkcióban, könnyű- és komolyzenei koncerten láthattuk már.