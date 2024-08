Hamarosan nyílik a Magyar Ízek Utcája

– A rendezvény legfontosabb célja, hogy idén is bemutassa, milyen izgalmas a magyar gasztrokultúra, valamint hogy a Kárpát-medence tradicionális ételei mellett mennyire megférnek a magyar konyhában a modern, izgalmas fogások is – mondta el Novotny Antal, a Magyar Ízek Utcája főszervezője. Idén is meghirdették a kenyerek versenyét, amelyre majdnem száz terméket neveztek a három kategóriában. A sajtótájékoztatón ma be is mutatták a Parlamentben már bejelentett nyertes pékségeket és cukrászatokat. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a díjazott Szent István-napi kenyereket mutatta be az eseményen.

A Magyar Ízek Utcája egyik programja a Balmaz sütöde győztes kenyerének bemutatása Forrás: Facebook

A Magyar Ízek Utcája

A balmazújvárosi Balmaz Sütöde Kft. lett a nyertes Nagyapám kenyere burgonyával elnevezésű kenyerével, de ez a sütöde nyerte meg az innovatív kenyerek mezőnyét is jalapenós, cheddar sajtos, vadkovászos kenyerével.

A tavaly bevezetett, idén sós változatban meghirdetett sétálósütemény-kategóriában a mórahalmi Varga Pékség 95 Kft. Pásztor reggelije, egy juhtúróval, sonkával, lila hagymával töltött, szegedi paprikával színezett francia croissant érdemelte ki az első helyet, de nagy sikert aratott a sétálómuffin és -perec is.

A torták versenyén a jelentkezőknek szuperélelmiszereket kellett felhasználni, a szervezők ugyanis a gazdag beltartalmú értékekkel rendelkező, magyar alapanyagokra szerették volna felhívni a figyelmet.

Selmeczi László, a Magyar Cukrász Ipartestület társelnöke adta át az idei Magyarország tortája verseny győztesének, a váci Édes Vonal cukrászdából Kovács Alfréd cukrásznak a díjat a Mákvirág nevű, mákos-feketeribizlis-feketeszezámos tortáért. A második helyezett Fodor Sándor Rigófütty nevű tortája lett (budapesti Habcsók Cukrászda), a harmadik helyen Novák Ádám és Domonkos Noémi (Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged) Fekete gyöngy elnevezésű alkotása végzett.

Magyarország cukormentes tortája pedig a szegedi Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai, Novák Ádám és Csonka László Zöld Málna elnevezésű málnás-pisztáciás-fehér csokoládés-rózsavizes alkotása lett.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány által, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai partnerségével megrendezett verseny második helyezettje szintén a győztesek alkotása, a Fűszeres Vilmos elnevezésű kreáció, míg a harmadik helyen Gyuris László és Reisinger Ferenc (Virág Cukrászda és Kávéház, Szeged) Intuíció elnevezésű alkotása végzett.

A torták minőségének védelme érdekében idén is csak az év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik ezeket.