Megnyílt a 29. Budapesti nemzetközi könyvfesztivál

A 29. Budapesti nemzetközi könyvfesztivált Orvos-Tóth Noémi pszichológus, író nyitotta meg csütörtökön. A megnyitón tüntették ki Budapest-nagydíjjal Jón Kalman Stefánssont, akinek nemcsak regényei magával ragadók, de ő maga is különleges egyéniség. Kevésbé köztudott, hogy regényei mellett verseket is ír, ezért a könyvfesztivál alkalmából egy verseskötete is megjelent.

Megnyíltak a könyvkiadók standjai. Fotó: Havran Zoltán

A könyvfesztiválon izgalmas kerekasztal-beszélgetéseket is tartanak

A Mol–Új Európa Alapítvány támogatásával, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által alapított Közép-európai irodalmi díjat első alkalommal adták át a fesztivál megnyitóján, az elismerést Visky András erdélyi magyar író vette át.

Hét francia szerző – Pierre Assouline, Arnaud Dudek, Didier Eribon, Magali Le Huche, Marie-Aude Murail, Pascale Robert-Diard és Zanzim – kerekasztal-beszélgetéseken, könyvbemutatókon és felolvasásokon mutatja be magyar fordításban megjelent köteteit a francia standon, valamint a fesztivál további helyszínein.

Látogatók a 29. Budapesti nemzetközi könyvfesztiválon. Fotó: Havran Zoltán

Pénteken a French Connection (Francia kapcsolat) című beszélgetésen az idei díszvendég ország szerzői közül részt vesznek Pierre Assouline, Arnaud Dudek és Marie-Aude Murail, a következő kerekasztal során pedig közép-európai alkotók vitatják meg a múltfeldolgozás lehetőségét az irodalomban. Magyar kiadók képviselői beszélgetnek a Kreatív Európa műfordítás-projektekről, majd az Európai Unió Irodalmi díjasok folytatnak eszmecserét, végül a találkozót a Kelet–nyugati átjáró című kerekasztal zárja Ingo Schulze, Gabriela Adamesteanu, Akos Doma és Bán Zsófia részvételével.