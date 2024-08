Izlandi író lesz a 29. Budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendége

Jón Kalman Stefánsson a kortárs izlandi irodalom egyik legjelentősebb, világirodalmi rangú alkotója. Reykjavíkban született 1963-ban, dolgozott kőművesként, mészárszéken, halfeldolgozóban, egy nyáron át rendőrként a keflavíki reptéren, volt éjjeliőr és középiskolai irodalomtanár.

Idén is sok érdeklődőt várnak a budapesti nemzetközi könyvfesztiválra. Fotó: Budapesti nemzetközi könyvfesztivál Facebook-oldala

Jón Kalman Stefánsson a 29. Budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendége

Írói pályafutása versekkel indult, első kötete 1988-ban jelent meg, regényeket a kilencvenes években kezdett publikálni – első prózai műve Árkok az esőben címmel magyarul is olvasható –, amelyek aztán a nemzetközi sikert is meghozták számára. A Nyári fény, aztán leszáll az éj című művével elnyerte az Izlandi Irodalmi Díjat 2005-ben, 2011-ben pedig neki ítélték a Per Olov Enquist Irodalmi Díjat a Menny és pokol trilógiáért. A halaknak nincs lábuk című regényét jelölték a Nemzetközi Man Booker-díjra 2017-ben, és 2022-ben elnyerte az év legjobb idegen nyelvű könyvének járó francia Prix du livre étranger díjat a Hiányod maga a sötétség című művéért.

Jón Kalman Stefánsson regényeit számos európai nyelvre lefordították.

Magyarul először, 2018-ban a Typotex Kiadó adta ki A halaknak nincs lábuk című kötetet, Patat Bence fordításában. Egyik fő műve, az Izlandi Irodalmi Díjjal is elismert Menny és pokol trilógia 2019-ben jelent meg a Jelenkor Kiadó gondozásában, Egyed Veronika fordításában. A trilógiát 2019-ben az év könyvének választotta a Könyves Magazin.

További kötetei magyarul: A mindenséghez mérhető (Typotex, 2020), Nyári fény, aztán leszáll az éj (Typotex, 2021), Ásta (Jelenkor, 2021), Csillagok sercegése (Typotex, 2021), Gondolatok a mamutfenyőkről és az időről (Typotex, 2023), Hiányod maga a sötétség (Jelenkor, 2023), Árkok az esőben (Jelenkor, 2024).

A 29. Budapesti nemzetközi könyvfesztivál alkalmából két új Jón Kalman Stefánsson-kötet is megjelenik magyarul.

Legutóbbi, eddigi legszemélyesebbnek tartott regénye, a Sárga tengeralattjáró Patat Bence fordításában a Jelenkor Kiadónál, a lírai életművének keresztmetszetét nyújtó Versek pedig Egyed Veronika fordításában jelent meg a Typotex Kiadónál, melyet a szerző önironikus és humorral teli, költői pályakezdését és egyúttal irodalmi elődeit és mintaképeit bemutató utószava egészít ki.