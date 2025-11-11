Baleset miatt teljesen lezárták a 4-es főutat

A 4-es főúton, Karcag és Püspökladány között egy autó és egy kisbusz karambolozott hajnalban. A 173-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki teheti, jelentős kitérővel Füzesgyarmat felé tud kerülni – közölte az Útinform.

Fotó: MTI/Vajda János

A balesetező járművekben többen megsérültek.

A teljes útlezárás miatt a rendőrök a forgalmat Füzesgyarmat felé terelik – ismertette a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 8-as főúton, Herend határában, két autó és egy traktor ütközött össze. Veszprém felé a 66-os kilométernél a forgalmat a város felé leterelik.

A balesetek mellett az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között, az 56-os kilométertől az M0-ig terelésben kell autózni. A külső sávban a csomópontoknál lelassulhat a haladás, de az átterelt belső sávban jó tempóban lehet közlekedni.

Szintén az M1-es autópályán, Hegyeshalom és Győr között aszfaltoznak a 143-as és a 135-ös kilométer közötti szakaszon. A munkához kapcsolódóan a 142-es Lébény csomópont, Budapest felé vezető oldalán a le- és a felhajtó ágat is lezárták. A felhajtásnál a Mosonmagyaróvár, a lehajtásnál az M85-ös csomópont felé kell kerülni.