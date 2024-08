Meglepően sokat olvasnak a Z generáció képviselői

A Z és alfa generációsok könyvek iránti rajongását mi is tapasztaljuk. Ugyan ma nem Jane Austen vagy az orosz, francia klasszikusok kerülnek az olvasási listáikra, de a fiatalok gyakran igazi könyvmolyok. Krimi, sci-fi és fantasy irodalom, misztikus és horrorregények állnak a kedvenceik sorának élén, ugyanakkor kedvelik a szuperhősös történeteket, akcióregényeket is, illetve a kortárs magyar irodalom is egyre népszerűbb