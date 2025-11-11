Ittas vezetés miatt került börtönbe, szinte azonnal agyonverték + videó

Rendkívüli

Egy pennsylvaniai férfit, akit ittas vezetés miatt ítéltek el, néhány órával azután halálra vertek, hogy megkezdte 90 napos börtönbüntetését. A támadás teljesen váratlan volt, és egyelőre nem ismert az indíték.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 7:46
Erick Gainer a Cumberland County börtönben halt meg, miután cellatársa agyonverte. A sérült férfit sürgősségi műtét miatt kórházba szállították, de október 23-án kora este belehalt a sérüléseibe – adta hírül a WHP‑TV (CBS 21).

Erick Gainer Fotó: Forrás: Facebook/Tessa Shorb

A 41 éves Gainer ittas vezetés miatt kapott 90 napos börtönbüntetést. A közkedvelt csapos barátnője, Tessa Shorb szerint a párja egyáltalán nem számított arra, hogy életveszélybe fog kerülni a börtönben.

Erick Gainer október 22-én kezdte meg büntetésének letöltését. A férfi párja elmondta, hogy aznap délután ő vitte el a fegyintézethez, és soha nem gondolta volna, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor élve látja szerelmét.

Azzal nyugtattam, hogy ne aggódjon, ez az egyik legbiztonságosabb és legjobb börtön. Túl fogja élni

 – emlékezett vissza.

Másnap azonban befutott az a telefonhívás, amit senki sem akar hallani.

„Még 24 óra sem telt el azóta, hogy elvittem, amikor az igazgató felhívott” – mondta az áldozat párja. 

A hatóságok szerint 

Gainer cellatársa, a 33 éves kaliforniai Dangelo Nowlin bement az alvó férfihoz, és halálra verte. Az elkövető a földre rántotta áldozatát, majd puszta kézzel ütötte és rugdosta. 

Nowlint most emberöléssel vádolják, és a Cumberland megyei börtönben marad.

Az áldozat munkahelye egy posztban is megemlékezett a 10 évet náluk dolgozó csaposról:

A család gyászolja Erick Gainert, aki nagyon szerette kislányát, Amayát.

Kedves, szelíd lélek volt, Erick egy legyet sem bántana

– mondta testvére, Lonnie Gainer.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

