Ittas vezetés miatt került börtönbe, szinte azonnal agyonverték + videó

Erick Gainer a Cumberland County börtönben halt meg, miután cellatársa agyonverte. A sérült férfit sürgősségi műtét miatt kórházba szállították, de október 23-án kora este belehalt a sérüléseibe – adta hírül a WHP‑TV (CBS 21).

Erick Gainer Fotó: Forrás: Facebook/Tessa Shorb

A 41 éves Gainer ittas vezetés miatt kapott 90 napos börtönbüntetést. A közkedvelt csapos barátnője, Tessa Shorb szerint a párja egyáltalán nem számított arra, hogy életveszélybe fog kerülni a börtönben.

Erick Gainer október 22-én kezdte meg büntetésének letöltését. A férfi párja elmondta, hogy aznap délután ő vitte el a fegyintézethez, és soha nem gondolta volna, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor élve látja szerelmét.

Azzal nyugtattam, hogy ne aggódjon, ez az egyik legbiztonságosabb és legjobb börtön. Túl fogja élni

– emlékezett vissza.

Másnap azonban befutott az a telefonhívás, amit senki sem akar hallani.

„Még 24 óra sem telt el azóta, hogy elvittem, amikor az igazgató felhívott” – mondta az áldozat párja.

A hatóságok szerint

Gainer cellatársa, a 33 éves kaliforniai Dangelo Nowlin bement az alvó férfihoz, és halálra verte. Az elkövető a földre rántotta áldozatát, majd puszta kézzel ütötte és rugdosta.

Nowlint most emberöléssel vádolják, és a Cumberland megyei börtönben marad.

Az áldozat munkahelye egy posztban is megemlékezett a 10 évet náluk dolgozó csaposról:

A család gyászolja Erick Gainert, aki nagyon szerette kislányát, Amayát.

Kedves, szelíd lélek volt, Erick egy legyet sem bántana

– mondta testvére, Lonnie Gainer.

