Ittas vezetés miatt került börtönbe, szinte azonnal agyonverték + videó

Erick Gainer a Cumberland County börtönben halt meg, miután cellatársa agyonverte. A sérült férfit sürgősségi műtét miatt kórházba szállították, de október 23-án kora este belehalt a sérüléseibe – adta hírül a WHP‑TV (CBS 21).
A 41 éves Gainer ittas vezetés miatt kapott 90 napos börtönbüntetést. A közkedvelt csapos barátnője, Tessa Shorb szerint a párja egyáltalán nem számított arra, hogy életveszélybe fog kerülni a börtönben.
Erick Gainer október 22-én kezdte meg büntetésének letöltését. A férfi párja elmondta, hogy aznap délután ő vitte el a fegyintézethez, és soha nem gondolta volna, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor élve látja szerelmét.
Azzal nyugtattam, hogy ne aggódjon, ez az egyik legbiztonságosabb és legjobb börtön. Túl fogja élni
– emlékezett vissza.
Másnap azonban befutott az a telefonhívás, amit senki sem akar hallani.
„Még 24 óra sem telt el azóta, hogy elvittem, amikor az igazgató felhívott” – mondta az áldozat párja.
A hatóságok szerint
Gainer cellatársa, a 33 éves kaliforniai Dangelo Nowlin bement az alvó férfihoz, és halálra verte. Az elkövető a földre rántotta áldozatát, majd puszta kézzel ütötte és rugdosta.
Nowlint most emberöléssel vádolják, és a Cumberland megyei börtönben marad.
Az áldozat munkahelye egy posztban is megemlékezett a 10 évet náluk dolgozó csaposról:
A család gyászolja Erick Gainert, aki nagyon szerette kislányát, Amayát.
Kedves, szelíd lélek volt, Erick egy legyet sem bántana
– mondta testvére, Lonnie Gainer.
