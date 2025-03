A magyar családokat csalogatja be a színházba a Hófehérke című táncjáték

a Hófehérke a magyar közönség mellett az európai, az ázsiai és az ausztrál közönséget is meghódította, de a Moszkvai Bolsoj Színházban és a hongkongi művészeti fesztivál nyitódarabjaként is nagy sikerrel szerepelt. A The Weekend Australian újság Andrew Lloyd Webber-színvonalú musicalekhez hasonlította.