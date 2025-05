Hamarosan bemutatják a Benyovszky-musicalt

A darabot Lengyelországban, Szlovákiában, Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban is bemutatják, hiszen Benyovszky Móric nem akárki volt, kapcsolatban állt Benjamin Franklin és George Washington amerikai elnökökkel is, míg Tajvanon az első olyan utazóként tartották számon Benyovszkyt, aki jó híreket vitt a szigetről. Benyovszky Móric kiváló katona, harcos, szabadsághős és földrajzi felfedező volt, de valójában világutazóként véste be nevét korának köztudatába, most pedig a királyok városából indul el Madagaszkár »királyának« története