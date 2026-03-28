Elhunyt James Tolkan, a Vissza a jövőbe fegyelmezett igazgatója

James Tolkan pályája jóval túlmutatott a Vissza a jövőbe-trilógia ikonikus szerepén. A hetvenes és nyolcvanas évek amerikai filmjeinek visszatérő karakterszínésze volt, aki gyakran alakított határozott, olykor keménykezű figurákat – rendőröket, katonákat, hivatalnokokat. Feltűnt többek között az 1986-os Top Gun című filmben is, ahol Stinger parancsnokként adott nyomatékot a katonai fegyelemnek. Pályafutása során több mint öt évtizeden át szerepelt filmekben, látható volt a WarGames és a Masters of the Universe produkciókban is, utolsó szerepét a 2015-ös Csontok és skalpok című moziban játszotta.

James Tolkan dedikálja a Vissza a jövőbe plakátját 2019-ben. Fotó: Wikipédia

James Tolkan a Vissza a jövőbe-trilógia sztárja volt

Színészi eszköztára a visszafogott, mégis erőteljes jelenlétre épült. Nem a főszerepek sztárja volt, hanem azoké a karaktereké, akik hitelesen tartják egyben a történetet. Alakításai mögött mindig ott húzódott egyfajta szikár következetesség, amely egyszerre sugallt tekintélyt és emberi esendőséget.

A Vissza a jövőbe Mr. Stricklandjeként egy olyan archetípust teremtett meg, amely egyszerre volt félelmetes és ironikusan szerethető. Az általa megformált figura a popkultúra részévé vált, mondatai és gesztusai máig élnek a rajongók emlékezetében.

A hírt a produkció író-producere, Bob Gale is megerősítette.

James Tolkan munkássága jól példázza, milyen fontos szerepe van a karakterszínészeknek a mozgókép világában. Nem a reflektorfény közepén álltak, mégis nélkülözhetetlenek voltak.

A színész halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, felesége, Parmelee gyászolja, akivel 54 éven át éltek boldog házasságban.