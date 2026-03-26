Rendkívüli

Ha azt hitte, d’Artagnan a képzelet szüleménye, akkor most nagyon úgy néz ki, hogy rosszul hitte

Feltehetően a híres francia testőr, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan maradványait találták meg Maastricht hollandiai város egyik templomi oltára alatt – közölték templomi illetékesek és régészek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 17:37
itt bukkantak rá d’Artagnan francia testőr maradványaira Fotó: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Munkások emberi maradványokat találtak a kövezet alatt, miután februárban kicserélték a maastrichti Szent Péter és Pál templom padlózatának egy részét, a csontvázat ezután DNS-vizsgálatnak vetették alá, amelyet egy müncheni laboratóriumban végeznek.

„Ez egy igazán magas szintű vizsgálat, amelyben abszolút – vagy legalábbis annyira, amennyire lehetséges – bizonyosak akarunk lenni, hogy valóban a híres testőr, aki Maastricht közelében esett el” – mondta Wim Dijkman régész a Reuters brit hírügynökségnek. A XIII. századi alapokkal rendelkező, modern templomról korábban is tudott volt, hogy egy XVII. századi katona lehetséges nyughelye.

D’Artagnan, a forrófejű gascogne-i fiatalember volt Alexandre Dumas 1844-ben megjelent romantikus regényének, a Három testőrnek a főhősőse, akiből XIII., majd XIV. Lajos francia király testőre lett.

D’Artagnan azonban létező történelmi személy volt, a Gers megyei Lupiac-ból származó nemesember XIV. Lajos, a Napkirály alatt szolgált, és feltehetően ő lett a királyi testőrség kapitánya. Maastricht francia ostromában esett el 1673. június 25-én, a francia–holland háborúban, miután a torkán találta el egy muskétás golyója. A nyughelye mindezidáig ismeretlen volt.

A templom ahhoz a helyhez közel található, ahol valamikor a francia sereg táborozott. Bár d’Artagnant hősként tisztelték, a forró nyári időben problémás lett volna a holttestét Párizsba szállítani. A templom diakónusa, Jos Valke elmondta, hogy voltak egyéb ráutaló jelek is, így egy 1660-ban nyomtatott francia pénzérme és egy ólomgolyó, amelyet a temetkezés helyszínén találtak.

A diakónus, aki a sír felnyitásakor jelen volt, az L1 nieuws limburgi regionális műsorközlőnek elmondta, hogy akkoriban csak királyi családok tagjait, illetve kiemelkedő személyiségeket temettek oltár alá.

Egy korabeli levél szerint d’Artagnant megszentelt földbe temették el.

Egy oltár alatt, nos, ennél nem lehetett volna szentebb hely

– mondta Valke a Reuters-nek. Hozzáfűzte, ha mindent egybevetünk, valószínűnek tűnik, de egyelőre semmi sem bizonyos.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
