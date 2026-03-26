Munkások emberi maradványokat találtak a kövezet alatt, miután februárban kicserélték a maastrichti Szent Péter és Pál templom padlózatának egy részét, a csontvázat ezután DNS-vizsgálatnak vetették alá, amelyet egy müncheni laboratóriumban végeznek.
Ha azt hitte, d’Artagnan a képzelet szüleménye, akkor most nagyon úgy néz ki, hogy rosszul hitte
Feltehetően a híres francia testőr, Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan maradványait találták meg Maastricht hollandiai város egyik templomi oltára alatt – közölték templomi illetékesek és régészek.
„Ez egy igazán magas szintű vizsgálat, amelyben abszolút – vagy legalábbis annyira, amennyire lehetséges – bizonyosak akarunk lenni, hogy valóban a híres testőr, aki Maastricht közelében esett el” – mondta Wim Dijkman régész a Reuters brit hírügynökségnek. A XIII. századi alapokkal rendelkező, modern templomról korábban is tudott volt, hogy egy XVII. századi katona lehetséges nyughelye.
D’Artagnan, a forrófejű gascogne-i fiatalember volt Alexandre Dumas 1844-ben megjelent romantikus regényének, a Három testőrnek a főhősőse, akiből XIII., majd XIV. Lajos francia király testőre lett.
D’Artagnan azonban létező történelmi személy volt, a Gers megyei Lupiac-ból származó nemesember XIV. Lajos, a Napkirály alatt szolgált, és feltehetően ő lett a királyi testőrség kapitánya. Maastricht francia ostromában esett el 1673. június 25-én, a francia–holland háborúban, miután a torkán találta el egy muskétás golyója. A nyughelye mindezidáig ismeretlen volt.
További Külföld híreink
A templom ahhoz a helyhez közel található, ahol valamikor a francia sereg táborozott. Bár d’Artagnant hősként tisztelték, a forró nyári időben problémás lett volna a holttestét Párizsba szállítani. A templom diakónusa, Jos Valke elmondta, hogy voltak egyéb ráutaló jelek is, így egy 1660-ban nyomtatott francia pénzérme és egy ólomgolyó, amelyet a temetkezés helyszínén találtak.
A diakónus, aki a sír felnyitásakor jelen volt, az L1 nieuws limburgi regionális műsorközlőnek elmondta, hogy akkoriban csak királyi családok tagjait, illetve kiemelkedő személyiségeket temettek oltár alá.
További Külföld híreink
Egy korabeli levél szerint d’Artagnant megszentelt földbe temették el.
Egy oltár alatt, nos, ennél nem lehetett volna szentebb hely
– mondta Valke a Reuters-nek. Hozzáfűzte, ha mindent egybevetünk, valószínűnek tűnik, de egyelőre semmi sem bizonyos.
