Ha azt hitte, d’Artagnan a képzelet szüleménye, akkor most nagyon úgy néz ki, hogy rosszul hitte

„Ez egy igazán magas szintű vizsgálat, amelyben abszolút – vagy legalábbis annyira, amennyire lehetséges – bizonyosak akarunk lenni, hogy valóban a híres testőr, aki Maastricht közelében esett el” – mondta Wim Dijkman régész a Reuters brit hírügynökségnek. A XIII. századi alapokkal rendelkező, modern templomról korábban is tudott volt, hogy egy XVII. századi katona lehetséges nyughelye.

D’Artagnan, a forrófejű gascogne-i fiatalember volt Alexandre Dumas 1844-ben megjelent romantikus regényének, a Három testőrnek a főhősőse, akiből XIII., majd XIV. Lajos francia király testőre lett.

D’Artagnan azonban létező történelmi személy volt, a Gers megyei Lupiac-ból származó nemesember XIV. Lajos, a Napkirály alatt szolgált, és feltehetően ő lett a királyi testőrség kapitánya. Maastricht francia ostromában esett el 1673. június 25-én, a francia–holland háborúban, miután a torkán találta el egy muskétás golyója. A nyughelye mindezidáig ismeretlen volt.