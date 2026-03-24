Egy korszak zárul le a Müpában

A 2026. június 5-étől 30-áig tartó Budapesti Wagner-napok a kerek évfordulók jegyében zajlik. Éppen 150 éve hangzott fel először a teljes Ring-tetralógia a Bayreuthi Ünnepi Játékokon, a Müpa mára kultikussá vált fesztiváljának közönsége pedig húsz éve élvezheti a Duna-parti Bayreuth semmihez sem fogható atmoszféráját és előadásait.

Fischer Ádám az idei fesztiválon vezényli utoljára A nibelung gyűrűjét a Müpában. Forrás: Müpa

2006-ban, az egy évvel korábban megnyílt Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben félig szcenírozott formában színre vitt Parsifal adta meg a kezdőhangot a Müpa egyik legszebben zengő sikertörténetéhez. Az elmúlt két évtized során a legendás zeneszerző mind a tíz nagy operáját láthatta a fesztivál közönsége, sőt: koncertszerű előadásban még a ritkábban hallható Rienzi is felcsendült, amit Bayreuthban idén tűztek először műsorra. A kezdeményezés abból a gondolatból született, hogy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Wagner színpadi művei letisztult formában, a zene kifejezőerejét a középpontba állítva szólalhatnak meg. És bár eleinte nem egy új tradíció megteremtése volt a cél, az évek során a bayreuthi hagyományok előtt is fejet hajtó, ugyanakkor a kezdetektől a saját, egyéni hangját képviselő eseménysorozat minden elképzelést felülmúlva a nemzetközi operavilág egyik legkedveltebb találkozóhelyévé tette a Müpát.

A Ringnél szebb feladatot elképzelni sem lehet. Azt viszont nem tudtuk előre, mennyivel intenzívebb a tetralógia hatása, amikor egymást követő napokon játsszák. Kicsit féltem is, hogy kibírjuk-e, de az első alkalommal Az istenek alkonya utolsó üteme után úgy éreztem, elölről tudnám kezdeni

– fogalmazott Fischer Ádám egy 2024-es interjúban, és a rajongók számára nagyszerű hír, hogy idén a közönség kétszer is átélheti A nibelung gyűrűje monumentális történetét. A Ring ezúttal is Hartmut Schörghofer rendezésében kel életre, a színpadon pedig a nemzetközi Wagner-praxis kiemelkedő művészei váltják egymást, mások mellett Tomasz Konieczny, Magdalena Anna Hofmann, Elisabet Strid, Jürgen Sacher, Norbert Ernst, Jochen Schmeckenbecher, Tijl Faveyts, Sorin Coliban, Bryan Register, Albert Pesendorfer, Magnus Vigilius, Derek Welton, Stefan Vinke vagy Birger Radde. A hazai énekesek közül pedig mások mellett a Wagner-rajongók kedvencei, Schöck Atala, Horti Lilla, Gál Erika, Vörös Szilvia, Szántó Andrea, Brassói-Jőrös Andrea, Sáfár Orsolya, Fodor Gabriella, Kálnay Zsófia, Szegedi Csaba sem hiányozhatnak az előadásokból.