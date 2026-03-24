Rendkívüli

fischer ádámMüpaWagner

Egy korszak zárul le a Müpában

Egyedülálló és megható pillanatok várnak a wagneriánusokra 2026 nyarán: a Budapesti Wagner-napok történetének meghatározó alakja, Fischer Ádám az idei fesztiválon vezényli utoljára A nibelung gyűrűjét a Müpában. A világszerte elismert karmester két évtizeden át vezette a fesztivált, művészi látásmódjával és elkötelezett munkájával a nemzetközi Wagner-játszás egyik kiemelt központjává emelve azt. Most pedig elérkezettnek látta az időt, hogy a stafétát és a karmesteri pálcát részben továbbadva, ezután az eseménysorozat új társ-művészetivezetőjével, Rajna Martinnal közösen lássák el a feladatot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 11:00
Forrás: Müpa
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2026. június 5-étől 30-áig tartó Budapesti Wagner-napok a kerek évfordulók jegyében zajlik. Éppen 150 éve hangzott fel először a teljes Ring-tetralógia a Bayreuthi Ünnepi Játékokon, a Müpa mára kultikussá vált fesztiváljának közönsége pedig húsz éve élvezheti a Duna-parti Bayreuth semmihez sem fogható atmoszféráját és előadásait. 

Fischer Ádám az idei fesztiválon vezényli utoljára A nibelung gyűrűjét a Müpában.

2006-ban, az egy évvel korábban megnyílt Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben félig szcenírozott formában színre vitt Parsifal adta meg a kezdőhangot a Müpa egyik legszebben zengő sikertörténetéhez. Az elmúlt két évtized során a legendás zeneszerző mind a tíz nagy operáját láthatta a fesztivál közönsége, sőt: koncertszerű előadásban még a ritkábban hallható Rienzi is felcsendült, amit Bayreuthban idén tűztek először műsorra. A kezdeményezés abból a gondolatból született, hogy a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Wagner színpadi művei letisztult formában, a zene kifejezőerejét a középpontba állítva szólalhatnak meg. És bár eleinte nem egy új tradíció megteremtése volt a cél, az évek során a bayreuthi hagyományok előtt is fejet hajtó, ugyanakkor a kezdetektől a saját, egyéni hangját képviselő eseménysorozat minden elképzelést felülmúlva a nemzetközi operavilág egyik legkedveltebb találkozóhelyévé tette a Müpát. 

A Ringnél szebb feladatot elképzelni sem lehet. Azt viszont nem tudtuk előre, mennyivel intenzívebb a tetralógia hatása, amikor egymást követő napokon játsszák. Kicsit féltem is, hogy kibírjuk-e, de az első alkalommal Az istenek alkonya utolsó üteme után úgy éreztem, elölről tudnám kezdeni

– fogalmazott Fischer Ádám egy 2024-es interjúban, és a rajongók számára nagyszerű hír, hogy idén a közönség kétszer is átélheti A nibelung gyűrűje monumentális történetét. A Ring ezúttal is Hartmut Schörghofer rendezésében kel életre, a színpadon pedig a nemzetközi Wagner-praxis kiemelkedő művészei váltják egymást, mások mellett Tomasz Konieczny, Magdalena Anna Hofmann, Elisabet Strid, Jürgen Sacher, Norbert Ernst, Jochen Schmeckenbecher, Tijl Faveyts, Sorin Coliban, Bryan Register, Albert Pesendorfer, Magnus Vigilius, Derek Welton, Stefan Vinke vagy Birger Radde. A hazai énekesek közül pedig mások mellett a Wagner-rajongók kedvencei, Schöck Atala, Horti Lilla, Gál Erika, Vörös Szilvia, Szántó Andrea, Brassói-Jőrös Andrea, Sáfár Orsolya, Fodor Gabriella, Kálnay Zsófia, Szegedi Csaba sem hiányozhatnak az előadásokból. 

Szimbolikus keretet ad a jubileumnak, hogy a programsorozatot ugyanaz a mű nyitja és zárja, amely húsz évvel ezelőtt útjára indította a fesztivált – a Parsifal címszerepében ezúttal a már említett Magnus Vigilius brillírozik olyan művészek oldalán, mint Anja Kampe, Wolfgang Koch és Kurt Rydl. A monumentális operai produkciók mellett pedig egy figyelemre méltó dalest is helyet kap a programban: a világszerte nagy népszerűségnek örvendő finn szoprán, Camilla Nylund lép színpadra a legendás zongoraművész, Helmut Deutsch társaságában. Estjükön Wagner mellett Richard Strauss, Alban Berg, Antonín Dvorák és Jean Sibelius dalai is felcsendülnek. 

Az évforduló részeként a színpadon túl is visszatekintés nyílik az elmúlt két évtizedre: a Müpa kiállítást rendez a fesztivál húsz évének legérdekesebb plakátjaiból és emlékezetes pillanatait megörökítő fotóiból, emellett a szervezők számos tematikus, üdítő meglepetéssel is készülnek, amelyekről a következő hetekben hallhatunk majd, a Budapesti Wagner-napok 2027-es programját pedig júniusban ismerheti meg a közönség. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
