A magyar művész a saját hazájában próféta, külföldön már kevésbé – vallja Fertőszögi Péter

– Hol helyezkedik el ma a magyar műtárgypiac a nemzetközi térben?

Fertőszögi Péter szerint vannak nemzetközileg jegyzett magyar művészek, például Hantai Simon, Csernus Tibor vagy Reigl Judit. Fotó: Kurucz Árpád

– A magyar műtárgypiac alapvetően lokális: elsősorban hazai, illetve az egykori Habsburg Birodalom területéhez kötődő érdeklődés jellemzi. A magyar művész a saját hazájában próféta, külföldön már kevésbé.

Két olyan alkotót említhetünk, aki stabilan jelen van a nemzetközi művészettörténeti összefoglalásokban: az egyik Moholy-Nagy László, a másik Victor Vasarely.

Bár mindketten Magyarországról indultak, karrierjük nem itthon teljesedett ki. Természetesen vannak nemzetközileg jegyzett magyar művészek, például a Párizsban alkotó Hantai Simon, Csernus Tibor vagy Reigl Judit, és ma is zajlanak kísérletek arra, hogy magyar művészek, mint Keserü Ilona vagy Maurer Dóra bekerüljenek a nemzetközi kánonba. Ez azonban még komoly feladat elé állítja a műkereskedelmet. Ha a londoni Christie’s vagy a Sotheby’s működéséhez viszonyítunk, egyértelműen partikuláris szereplők vagyunk. Ugyanakkor a Sotheby’s rendszeresen szervez közép-európai fókuszú aukciókat, amelyekhez a régióból, így Magyarországról is gyűjtenek anyagot.

– Mennyiben változott az aukció mint intézmény az elmúlt évtizedben?

– Az alapmechanizmus nem változott, de a részvételi formák jelentősen kibővültek. A személyes licit mellett lehetőség van vételi megbízásra, illetve telefonos licitre is. A legnagyobb változást azonban az online tér hozta, különösen a Covid óta megnőtt az online licitálás szerepe. Ma már minden jelentős aukciósház saját platformot működtet, és az online vásárlások aránya évről évre emelkedik. Korábban azt gondoltam, hogy csak az alacsonyabb értékű tételek kelhetnek el így, de tavaly például egy gyémánt fülbevaló 150 millió forintért talált gazdára online érkező licittel.

– Beszélhetünk-e trendekről, amelyek mentén előre jelezhető egy művész vagy műtárgy értéknövekedése, vagy továbbra is inkább az intuíció és a tapasztalat vezérli a döntéseket?

– Érdemes figyelni a trendeket.

Vannak kifejezetten keresett korszakok, például a XX. század eleje az „izmusokkal”, Rippl-Rónai vagy Vaszary munkássága, a Nyolcak csoportja, illetve az art deco vagy a második világháború utáni klasszikus modern művészet.

Ezzel szemben a XIX. század – a historizmus vagy a biedermeier – ma háttérbe szorult. Míg húsz éve egy Barabás Miklós-portré, Székely Bertalan, Than Mór vagy Lotz Károly munkái komoly értéket képviseltek, ma alig találnak vevőre. A jó gyűjtő azonban nem trendeket követ, hanem saját koncepció mentén építkezik. Aki nem ezt teszi, az inkább csak felhalmozó.