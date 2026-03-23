gyászhírhalálhírOdaát (sorozat)

51 éves korában meghalt a Smallville és az Odaát című sorozatok kedvelt színésznője

51 éves korában elhunyt Carrie Anne Fleming, akit a nézők leginkább az Odaát és az iZombie című sorozatokból ismerhettek. A több mint három évtizedes pályafutása során közel ötven filmes és televíziós szerepet jegyzett.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 9:57
A Variety beszámolója szerint 51 éves korában meghalt Carrie Anne Fleming; a kanadai színésznő február 26-án hunyt el a brit-kolumbiai Sidney-ben. Halálhírét kollégája, Jim Beaver erősítette meg, aki elmondta, hogy Fleming mellrák szövődményei miatt vesztette életét.

Carrie Anne Fleming az Odaát című sorozatban három részen keresztül alakította Karen Singert. Forrás: TMDb

Carrie Anne Fleming 1974. augusztus 16-án született a kanadai Új-Skócia tartomány Digby környékén. Később Brit Columbiában tanult, ahol a színészi pálya felé fordult. Karrierje a kilencvenes évek közepén indult: korai munkái között szerepelt a Viper, valamint egy kisebb szerepet kapott a Happy Gilmore című vígjátékban.

Az ezt követő években számos filmben és sorozatban tűnt fel epizódszerepekben, többek között a Csillagkapu, a Holtsáv, az Odaát és a Smallville epizódjaiban. Az iZombie-ban öt évadon keresztül volt állandó szereplő, de Fleming nemcsak a képernyőn dolgozott, hanem színpadi produkciókban is fellépett, és pályafutása során csaknem ötven filmes és televíziós kreditet gyűjtött össze.

Pályatársai és rajongói a közösségi médiában is búcsúznak tőle, többen kiemelve szakmai alázatát és sokoldalúságát, valamint azt, hogy epizódszerepeiben is emlékezetes alakításokat nyújtott.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
