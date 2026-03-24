Befutott az élő szereplős Vaiana előzetese, ez a színésznő játssza a polinéz Disney-hercegnőt + videó

Az új előzetesben Dwayne Johnson látható Mauiként, Vaianát pedig Catherine Lagaʻaia játssza.

A sztori sok újdonsággal nem szolgál, az animációs film legjobb jelenetei közül sok újra megjelenik benne. Visszatér Hei Hei, a csirke, és Maui mozgó tetoválásai is újra szerepet kapnak, Dwayne Johnson pedig gyönyörű, dús hajzuhatagot kapott.

A filmet Thomas Kail rendezte, aki a Fosse/Verdon-sorozat, valamint a Hamilton megfilmesített változatát is jegyzi, a forgatókönyvet Jared Bush és Dana Ledoux Miller írta. A producerek Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia és Lin-Manuel Miranda.