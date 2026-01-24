Rendkívüli

Dwayne JohnshonOscar-jelölésOscar-díj

Dwayne Johnson nem akármilyen üzenetet küldött az akadémiának, miután kihagyták az Oscar-jelöltek közül

Dwayne Johnson nem kapott jelölést a Zúzógépért, mégsem sértődött meg, sőt…

Munkatársunktól
2026. 01. 24. 11:22
Dwayne Johnson Oscar-jelölésére sokan fogadtak volna, köztük mi is. A mellőzés miatt akár dühös is lehetett volna a Szika, mint a Halálos iramban spin-offjában, de a sztár nem így tett. Forrás: TMDb
Dwayne Johnson Oscar-jelölésére sokan fogadtak volna, köztük mi is. A mellőzés miatt akár dühös is lehetett volna a Szika, mint a Halálos iramban spin-offjában, de a sztár nem így tett. Forrás: TMDb
A 2026-os Oscar-jelölések kihirdetése idén sem múlt el meglepetések nélkül. Miközben a Bűnösök példátlan módon 16 kategóriában kapott jelölést, sokan értetlenül álltak az előtt, hogy Dwayne Johnsont teljesen figyelmen kívül hagyta az Akadémia a Zúzógép című életrajzi filmben nyújtott alakításáért. A Mark Kerr MMA-harcos életét feldolgozó filmben a Szikla szokatlanul visszafogott, drámai arcát mutatta meg – olyannyira, hogy iparági jóslatok szinte biztos jelölésként kezelték a nevét, mi is biztosak voltunk a jelölésében, erre azonban úgy tűnik, még várni kell egy kicsit. Johnson reakciója a mellőzésre viszont tankönyvbe illően profi volt.

Emily Blunt és Dwayne Johnson a Zúzógép című filmben. Egyiküket sem jelölték érte Oscar-díjra. (Forrás: TMDb)

Dwayne Johnson nem egyedül alakult át profi MMA-harcossá

Johnson helyett, hogy a saját mellőzéséről beszélt volna, az Instagramon inkább a Zúzógép egyetlen Oscar-jelölését emelte ki: a legjobb smink és haj kategóriát, ahol Kazu Hiro kapott elismerést. Johnson nyilvánosan gratulált a maszkmesternek és csapatának, hangsúlyozva, hogy a Mark Kerré válás nem pusztán színészi munka volt, hanem hónapokon át tartó fizikai és mentális átalakulás.

Kazu Hiro neve egyébként messze nem ismeretlen az Oscaron. Olyan filmek fűződnek hozzá, mint A Grincs vagy A víz érintése, és eddig hat jelölésből kettőt díjra is váltott: 2018-ban A legsötétebb óra, 2020-ban pedig a Botrány hozott neki győzelmet.

A Zúzógép pénzügyileg nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – világszinten mindössze 21 millió dollárt termelt –, de ez láthatóan nem hagyott törést Johnsonon. A bemutató után nyilvánosan megköszönte a nézők támogatását, és hangsúlyozta, mennyit jelentett számára ez a szerep.

 

