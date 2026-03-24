jubileumZeneVarázslatVárnagy AndreaVitályos Eszter

Várnagy Andrea: Amíg van gyerek, aki muzsikál, és vannak, akik meghallgatják, addig van jövő is"

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme előtt már az érkezés pillanatában különleges hangulat fogadja a látogatót: színes rajzok sorakoznak a tablókon, gyermekek képzeletének lenyomatai, akik A zene titkos világa pályázatra küldték be alkotásaikat. A képek egyszerre tükrözik a gyermeki világot és mégis mélyek – bolygóként ábrázolt dallamok, lebegő hangjegyek, fényből épült világok. A terem közben megtelik ünneplőbe öltözött gyerekekkel, szüleikkel, tanáraikkal. Izgatott suttogás, halk nevetés és az eredményre várakozás feszültsége a levegőben – kezdődik a X. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes és Kétzongorás Verseny és Fesztivál díjátadója.

Bényei Adrienn
2026. 03. 24. 5:34
A jubileumi évben különleges szimbolikus üzenetet kapott minden hang, minden találkozás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zenével teli pillanatokkal, rekordszámú, több száz versenyzővel zajlott az idei X. ZeneVarázslat nemzetközi négykezes és kétzongorás jubileumi verseny március 18. és 22. között. Az eseménysorozat nem csupán zongoraverseny, hanem összművészeti fesztivál is, amely a klasszikus zene szépségét új élményekkel teszi még inkább átélhetővé. A jubileumi évben különleges szimbolikus üzenetet kapott minden hang, minden találkozás. A verseny idén ugyanis nemcsak a zenei előadásokról szólt, hanem az összetartozásról és a szolidaritásról is: pénteken és szombaton határokon átívelve, párhuzamosan zajlott a verseny a ZeneVarázslat program két kiemelt helyszínén, Szentendrén és Ungváron. 

ZeneVarázslat
A X. ZeneVarázslat verseny és fesztivál díjátadóján Fotó: Horváth Miklós

A ZeneVarázslat ereje

Folyamatos, élő kapcsolat kötötte össze a két várost, jelképezve, hogy a zene határokon átívelve képes hidat építeni az emberek között, még a legnehezebb időkben is. 

Várnagy Andrea, a ZeneVarázslat Mozgalom alapítója személyesen is jelen volt Kárpátalján, ahol zsűritagként értékelte a fiatalok produkcióit.

Az átélt élmények mély nyomot hagytak benne: a résztvevők játékában nemcsak a tehetség és a felkészültség, hanem a mögöttük álló nehéz sorsok lenyomata is megszólalt. Mint fogalmazott,  a fiatalok szelíd alázattal és kiemelkedő színvonalon játszottak, sokszor a legnehezebb körülmények ellenére is. Számukra a zenélés lelki kapaszkodót jelent, mert amikor a hangszerhez ülnek, a zene által fejezik ki feszítő, legmélyebb érzéseiket és mondják el a kimondhatatlant.

A díjátadót Vitályos Eszter, a Pilis–Dunakanyar régió országgyűlési képviselője, az eseménysorozat fővédnöke nyitotta meg.  

– Különleges pillanatban gyűltünk össze, hiszen a jubileum nem csupán egy eseménysor lezárása, hanem egy közösség ünnepe is. Ez az a verseny, ahol valóban mindenki nyert: a fellépő fiatalok, a családok, a tanárok és a közönség egyaránt

 – mondta, de kiemelte azt is, hogy a ZeneVarázslat túlmutat a verseny keretein: hidakat épít nemzetek, generációk és emberek között. Külön szólt a kárpátaljai jelenlétről is, amely a háború árnyékában is a kultúra megtartóerejét bizonyítja. 

Várnagy Andrea személyes élményekkel színezett záróbeszédében felidézte azt a felemelő pillanatot, amikor tizenhárom évesen ezen a színpadon adott koncertje után még bizonytalanul, de hittel lépett a zenei pályára. „Ha a zene valóban ennyi örömöt és boldogságot ad, akkor légy muzsikus” – idézte édesapja szavait, amelyek azóta is iránytűként szolgálnak számára. A jubileum mindig számvetés is egyben, és nemcsak az idő múlását jelzi, hanem azt is, hogy amit létrehozott, kiállta-e az idő próbáját. Amikor látjuk a rekordszámú jelentkezőket, az együtt muzsikáló generációkat és a közösség növekedését, akkor a feltett kérdés már válasszá is válik. A ZeneVarázslat élő és ható kezdeményezés, melyben a tehetségek felfedezése nem kiváltság, hanem lehetőség. – 

Amíg van gyerek, aki muzsikál, és vannak, akik meghallgatják, addig van jövő is 

– hangsúlyozta a művésznő.

ZeneVarázslat
Várnagy Andrea és Vitályos Eszter négykezest játszott a rendezvényen Fotó: Lettner Krisztina

A Vitályos Eszter és Várnagy Andrea között kialakult együttműködés is a személyes elköteleződés példája. Vitályos Eszter elmondta: a tehetséggondozás iránti odaadó elhivatottsága és Várnagy Andrea sugárzó személyisége egyaránt arra ösztönözte őt öt évvel ezelőtt, hogy azonnal a kezdeményezés mellé álljon.  

Gyerekkorom óta sportolok, és pontosan tudom, hogy milyen, amikor valaki, aki az emberben bízik, ott áll mellette és támogatja. Ilyenkor van arra a legnagyobb szükség, hogy az embernek legyen egy olyan példaképe, akire mindig számíthat, és aki átsegíti a nehéz dolgokon is. Amikor felmerült, hogy a ZeneVarázslat fővédnöke és támogatója legyek, gondolkodás nélkül mondtam rá igent. Andrea művészi törekvései olyan erőt adnak ezeknek a gyerekeknek, ami semmihez nem fogható 

– hangsúlyozta, majd Várnagy Andrea vette át a szót: – Hiszem, hogy a valódi támogatás nemcsak szavakban, hanem következetes jelenlétben és tettekben mutatkozik meg. Eszter elkötelezettsége és nyitottsága a ZeneVarázslat iránt példaértékű, minden helyzetben lelkes támogatóként áll a kezdeményezés mellett, és évek óta aktívan hozzájárul ahhoz, hogy a program minél több fiatalhoz eljuthasson. Hálás vagyok ezért a bizalomért, amely lehetővé teszi, hogy művészként szabadon alkothassak és továbbvigyem ezt a számomra fontos zenei küldetést – emelte ki a zongoraművész. A díjátadó végére a gyerekek arcán egyszerre tükröződött a feszültség oldódása és az elért eredmények öröme. A hatalmas ZeneVarázslat torta közös elfogyasztása felhőtlen örömmel telt. 

A díjátadó ünnepség és gálakoncert után mesterkurzuson vehettek részt a versenyző párosok, majd az ötnapos programsorozat lezárásaként este hat órától a Zenés mesék – Mesés zenék esten Várnagy Andrea vendége Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész volt.

 A közönség egy személyes hangvételű, szakmai történetekkel és klasszikus zenei művekkel átszőtt alkalom részese lehetett, ahol a zenei pályák, inspirációk és emberi történetek találkoztak. A színpadon felhangzó művek és a képzőművészeti alkotások ugyanarról beszéltek: a művészet nem csupán teljesítmény, hanem kapcsolat – önmagunkkal, egymással és a világgal. A ZeneVarázslat tíz éve alatt valóban több lett, mint egy verseny. Olyan közösségi tér, ahol a zene nyelve nem ismer határokat, és ahol a jövő dallamait már most együtt írják.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu