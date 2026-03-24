Várnagy Andrea: Amíg van gyerek, aki muzsikál, és vannak, akik meghallgatják, addig van jövő is"

Zenével teli pillanatokkal, rekordszámú, több száz versenyzővel zajlott az idei X. ZeneVarázslat nemzetközi négykezes és kétzongorás jubileumi verseny március 18. és 22. között. Az eseménysorozat nem csupán zongoraverseny, hanem összművészeti fesztivál is, amely a klasszikus zene szépségét új élményekkel teszi még inkább átélhetővé. A jubileumi évben különleges szimbolikus üzenetet kapott minden hang, minden találkozás. A verseny idén ugyanis nemcsak a zenei előadásokról szólt, hanem az összetartozásról és a szolidaritásról is: pénteken és szombaton határokon átívelve, párhuzamosan zajlott a verseny a ZeneVarázslat program két kiemelt helyszínén, Szentendrén és Ungváron.

A X. ZeneVarázslat verseny és fesztivál díjátadóján Fotó: Horváth Miklós

A ZeneVarázslat ereje

Folyamatos, élő kapcsolat kötötte össze a két várost, jelképezve, hogy a zene határokon átívelve képes hidat építeni az emberek között, még a legnehezebb időkben is.

Várnagy Andrea, a ZeneVarázslat Mozgalom alapítója személyesen is jelen volt Kárpátalján, ahol zsűritagként értékelte a fiatalok produkcióit.

Az átélt élmények mély nyomot hagytak benne: a résztvevők játékában nemcsak a tehetség és a felkészültség, hanem a mögöttük álló nehéz sorsok lenyomata is megszólalt. Mint fogalmazott, a fiatalok szelíd alázattal és kiemelkedő színvonalon játszottak, sokszor a legnehezebb körülmények ellenére is. Számukra a zenélés lelki kapaszkodót jelent, mert amikor a hangszerhez ülnek, a zene által fejezik ki feszítő, legmélyebb érzéseiket és mondják el a kimondhatatlant.

A díjátadót Vitályos Eszter, a Pilis–Dunakanyar régió országgyűlési képviselője, az eseménysorozat fővédnöke nyitotta meg.

– Különleges pillanatban gyűltünk össze, hiszen a jubileum nem csupán egy eseménysor lezárása, hanem egy közösség ünnepe is. Ez az a verseny, ahol valóban mindenki nyert: a fellépő fiatalok, a családok, a tanárok és a közönség egyaránt

– mondta, de kiemelte azt is, hogy a ZeneVarázslat túlmutat a verseny keretein: hidakat épít nemzetek, generációk és emberek között. Külön szólt a kárpátaljai jelenlétről is, amely a háború árnyékában is a kultúra megtartóerejét bizonyítja.