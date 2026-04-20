Kiderült, ki a világ legszebb embere

A megtiszteltetés kapcsán készült interjúban a színésznő megosztotta, hogy legfontosabb szépségtippje a fények tudatos ismerete, hiszen véleménye szerint semmi más nem segíthet, ha az ember nem tudja, hogyan találja meg a számára előnyös megvilágítást. Anne Hathaway őszintén beszélt a múltbeli nehézségeiről is, felidézve a testképével kapcsolatos korábbi bizonytalanságait. Ma már sokkal magabiztosabbnak érzi magát, és úgy véli, az évek során megtanult megfelelően bánni a rá irányuló globális figyelemmel.

Anne Hathaway 2013-ban, a legjobb női mellékszereplőként kapott Oscar-díjával Fotó: MIKE BLAKE / X00030

Az elismerés időzítése különösen aktuális, mivel a színésznő rendkívül mozgalmas évet tudhat maga mögött. A közelmúltban bemutatott Mother Mary című alkotása mellett a rajongók már várják Az ördög Pradát visel régóta várt folytatását, amelyben ismét Meryl Streep oldalán tűnik fel, valamint javában zajlanak legújabb sci-fi projektje, a The Odyssey munkálatai is.