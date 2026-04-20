Kiderült, ki a világ legszebb embere

A People magazin 2026-ban az Oscar-díjas Anne Hathaway-t választotta meg a „Világ legszebb embere” elismerés birtokosának. A 43 éves színésznő ezzel olyan ikonok nyomdokaiba lépett, mint Julia Roberts vagy Beyoncé. A magazin bejelentése szerint a választás nemcsak Anne Hathaway időtlen esztétikumának, hanem karrierje látványos megújulásának és stílusikonként való kiteljesedésének is szól.

2026. 04. 20. 17:34
Fotó: LUCAS JACKSON Forrás: X90066
A megtiszteltetés kapcsán készült interjúban a színésznő megosztotta, hogy legfontosabb szépségtippje a fények tudatos ismerete, hiszen véleménye szerint semmi más nem segíthet, ha az ember nem tudja, hogyan találja meg a számára előnyös megvilágítást. Anne Hathaway őszintén beszélt a múltbeli nehézségeiről is, felidézve a testképével kapcsolatos korábbi bizonytalanságait. Ma már sokkal magabiztosabbnak érzi magát, és úgy véli, az évek során megtanult megfelelően bánni a rá irányuló globális figyelemmel.

Anne Hathaway 2013-ban, a legjobb női mellékszereplőként kapott Oscar-díjával Fotó: MIKE BLAKE / X00030

Az elismerés időzítése különösen aktuális, mivel a színésznő rendkívül mozgalmas évet tudhat maga mögött. A közelmúltban bemutatott Mother Mary című alkotása mellett a rajongók már várják Az ördög Pradát visel régóta várt folytatását, amelyben ismét Meryl Streep oldalán tűnik fel, valamint javában zajlanak legújabb sci-fi projektje, a The Odyssey munkálatai is.

A People magazin címlapfotózásán a színésznő a Versace és a Ralph Lauren divatházak darabjait viselte, a képeket pedig Jonny Marlow készítette.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
