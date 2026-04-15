Bodrogi GyulaNemzeti Színházszületésnapi köszöntés

Ma 92 éves Bodrogi Gyula, szem nem marad szárazon ettől a születésnapi köszöntéstől + videó

Különleges pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik jelen voltak a Nemzeti Színházban: a társulat egy szívből jövő dallal lepte meg a 92 éves Bodrogi Gyulát. A megható köszöntés során kollégái szeretettel énekelték el jókívánságaikat, a művész pedig – tőle megszokott módon – mosollyal, meghatottan fogadta az ünneplést.

2026. 04. 15. 16:44
Bodrogi Gyula színművész Fotó: MW Bulvár/Markovics Gábor
Szívhez szóló meglepetéssel készült a Nemzeti Színház társulata: egy közösen előadott dallal köszöntötték a 92 éves Bodrogi Gyulát, aki a mai napig aktív tagja a hazai színházi életnek. A művészt próbára sietve érték utol kollégái, akik egy rögtönzött, mégis megható énekkel fejezték ki szeretetüket és tiszteletüket.

Bodrogi Gyula 90. születésnapja a József Attila Színházban. Fotó: Máté Krisztián
Bodrogi Gyula ma 92 éves

A Nemzet Színésze évtizedek óta meghatározó alakja a magyar színjátszásnak, generációk nőttek fel a hangján és alakításain, legyen szó akár a Süsü, a sárkány szerethető figurájáról, akár színházi szerepeiről.

A legendás színész pályája évtizedek óta töretlen: a Vidám Színpad korszakának közönségkedvenc komikusa volt, miközben drámai szerepekben is maradandót alkotott.

Sokan számára mégis a Linda szerethető Papijaként emlékeznek rá a mai napig, pedig nemcsak színházi, hanem filmes pályafutása is kiemelkedő: az Üvegtigris vagy a Ma este gyilkolunk című alkotásokban is bizonyította, hogy időskorban is képes ellopni a show-t.

A társulat gesztusa nemcsak egy születésnapról szólt, hanem tisztelgés is volt egy kivételes pálya előtt. A köszöntésről készült videó alább megtekinthető – a felvétel hűen visszaadja azt a szeretetet, amely körülveszi a művészt a mai napig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
