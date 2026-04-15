Ma 92 éves Bodrogi Gyula, szem nem marad szárazon ettől a születésnapi köszöntéstől + videó

Szívhez szóló meglepetéssel készült a Nemzeti Színház társulata: egy közösen előadott dallal köszöntötték a 92 éves Bodrogi Gyulát, aki a mai napig aktív tagja a hazai színházi életnek. A művészt próbára sietve érték utol kollégái, akik egy rögtönzött, mégis megható énekkel fejezték ki szeretetüket és tiszteletüket.

Bodrogi Gyula 90. születésnapja a József Attila Színházban. Fotó: Máté Krisztián

Bodrogi Gyula ma 92 éves

A Nemzet Színésze évtizedek óta meghatározó alakja a magyar színjátszásnak, generációk nőttek fel a hangján és alakításain, legyen szó akár a Süsü, a sárkány szerethető figurájáról, akár színházi szerepeiről.

A legendás színész pályája évtizedek óta töretlen: a Vidám Színpad korszakának közönségkedvenc komikusa volt, miközben drámai szerepekben is maradandót alkotott.

Sokan számára mégis a Linda szerethető Papijaként emlékeznek rá a mai napig, pedig nemcsak színházi, hanem filmes pályafutása is kiemelkedő: az Üvegtigris vagy a Ma este gyilkolunk című alkotásokban is bizonyította, hogy időskorban is képes ellopni a show-t.

A társulat gesztusa nemcsak egy születésnapról szólt, hanem tisztelgés is volt egy kivételes pálya előtt. A köszöntésről készült videó alább megtekinthető – a felvétel hűen visszaadja azt a szeretetet, amely körülveszi a művészt a mai napig.