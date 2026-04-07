Így néznek ki ma a Charlie angyalai sztárjai – együtt ünnepelték az 50. évfordulót

„Jó reggelt, Angyalok!” – ezzel az ikonikus mondattal idézték meg a régi időket a sorozat legendás szereplői, akik a PaleyFesten ünnepelték a Charlie angyalai (Charlie’s Angels) fél évszázados jubileumát – írja a Page Six.

Kate Jackson, Jaclyn Smith és Cheryl Ladd amerikai színésznők a Charlie angyalai 50. évfordulós ünnepségén a kaliforniai Hollywoodban található Dolby Színházban, 2026. április 6-án. Fotó: Valerie Macon/AFP

Charlie angyalai együtt pózoltak

Az esemény különlegességét az adta, hogy Kate Jackson hosszú évek óta először mutatkozott nyilvánosan: a színésznőt legutóbb 2009-ben, egykori kolléganője, Farrah Fawcett temetésén látták.

A három színésznő mosolyogva pózolt a kamerák előtt: Kate Jackson elegáns fekete-fehér összeállításban érkezett, míg Jaclyn Smith és Cheryl Ladd pasztellszínű ruhákban jelentek meg.

A jubileumi eseményt már korábban bejelentették: közös nyilatkozatukban felidézték, milyen elképesztő gyorsasággal váltak világsztárokká a sorozat 1976-os indulását követően. Mint mondták, a sikerhez nagyban hozzájárult Farrah Fawcett ikonikus posztere is, amely a popkultúra egyik meghatározó képévé vált.

Farrah Fawcett ikonikus posztere. Fotó: SPELLING - GOLDBERG/AFP

Cheryl Ladd a második évadban csatlakozott a produkcióhoz, miután Farrah Fawcett az első évad után távozott.

A későbbiekben Kate Jackson is kilépett, az ő helyét Shelley Hack vette át, akit egy évad után Tanya Roberts váltott, míg Jaclyn Smith egyedüliként mind az öt évadon át a sorozat tagja maradt.

A színésznők hangsúlyozták: bár a Charlie angyalai könnyed, szórakoztató sorozat volt, fontos üzenetet is hordozott. Úgy vélik, a történet hozzájárult ahhoz, hogy a nézők elfogadják: a nők ugyanolyan erősek és rátermettek, mint férfi társaik.

Büszkék vagyunk arra, hogy szórakoztathattuk a közönséget, miközben inspiráltuk és erőt adtunk fiatal nőknek szerte a világon

– fogalmaztak.

A sorozat 1976 és 1981 között futott, öt évadot ért meg, és azóta is a televíziózás egyik legismertebb produkciójaként tartják számon. Később, 2000-ben mozifilm is készült belőle, Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu főszereplésével, amely ugyan világszerte 264 millió dolláros bevételt hozott, ám nem aratott osztatlan sikert sem a közönség, sem a kritikusok körében.

