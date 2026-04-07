Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Falco utolsó üzenete, és egy meg nem valósult közös fellépés a Queen tagjaival

Egy végül elmaradt különleges fellépés és egy üzenet, amely csak később kapott különös jelentőséget – Rudi Dolezal új részleteket osztott meg Falco halála előtti óráiról. Az osztrák popsztár a Dominikai Köztársaság területén szenvedett autóbalesetet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 11:21
Rudi Dolezal, aki popzenei filmjeiről ismert, a „Rock Me Amadeus” 40 éves jubileuma kapcsán beszélt a nyilvánosság előtt Falco utolsó óráiról. A Falco – Die ganze Wahrheit című könyvében személyes emlékeket is megoszt az énekesről, polgári nevén Hans Hölzelről – írja a Heute

Falco Der Kommissar című kislemezének lemezborítója. Fotó: AFP/Hauke-Christian Dittrich

Falco igent mondott a Queennek

A két férfi még fiatalon ismerkedett meg egymással: Rudi Dolezal ekkoriban az ORF-nél dolgozott szerkesztőként, míg Hans Hölzel – a későbbi Falco – egy underground zenekar basszusgitárosaként lépett színpadra.

A koncert után az öltözőben, néhány különleges cigaretta és egy átlátszó folyadék – nem víz, hanem vodka – mellett hamar megtaláltuk a közös hangot. Azonnal egy hullámhosszra kerültünk, ugyanolyan volt a humorunk

 – idézte fel Rudi Dolezal a Krone című lapnak.

Rudi Dolezal osztrák filmproducer és filmrendező. Fotó: AFP

Évekkel később Falco egy különleges eseményen lépett volna fel. Rudi Dolezal felidézte: 1998. február 5-én tartotta 40. születésnapi ünnepségét Purkersdorf városában, ahol több ismert előadó is jelen volt, köztük a Die Toten Hosen és Nina Hagen, valamint a Queen tagjai is.

Elmondása szerint Falco is elfogadta a meghívást, sőt arra is igent mondott, hogy a Queen tagjaival együtt lépjen színpadra. 

A közös fellépés azonban végül nem valósult meg, mivel az énekes nem érkezett meg az eseményre. A popsztár ugyanis ekkor már nem Európában tartózkodott, hanem a Dominikai Köztársaság területén.

A rendezvény után, a kora reggeli órákban fax érkezett Rudi Dolezal irodájába Falcótól, amelyben jókívánságait küldte.

A buli után, reggel hat körül egy fax fogadott az irodámban: Falco minden jót kívánt, és azt írta: „Találkozunk”. Rövid pihenés után azonban felébresztettek – addigra a halálhíre már az egész világot bejárta

 – idézte fel Rudi Dolezal.

A visszaemlékezés egy olyan, végül meg nem valósult zenei találkozásról és egy rövid, utólag különös jelentőséget kapó üzenetről ad képet, amely az énekes utolsó óráihoz kapcsolódik.

Falco 1998. február 6-án halt meg a Dominikai Köztársaság területén, Puerto Plata közelében, amikor autójával egy busszal ütközött. Két héttel 41. születésnapja előtt az énekes a helyszínen vesztette életét.

Borítókép: Falco 1998. február 6-án hunyt el (Forrás: AFP)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
