Falco utolsó üzenete, és egy meg nem valósult közös fellépés a Queen tagjaival

Rudi Dolezal, aki popzenei filmjeiről ismert, a „Rock Me Amadeus” 40 éves jubileuma kapcsán beszélt a nyilvánosság előtt Falco utolsó óráiról. A Falco – Die ganze Wahrheit című könyvében személyes emlékeket is megoszt az énekesről, polgári nevén Hans Hölzelről – írja a Heute.

Falco Der Kommissar című kislemezének lemezborítója. Fotó: AFP/Hauke-Christian Dittrich

Falco igent mondott a Queennek

A két férfi még fiatalon ismerkedett meg egymással: Rudi Dolezal ekkoriban az ORF-nél dolgozott szerkesztőként, míg Hans Hölzel – a későbbi Falco – egy underground zenekar basszusgitárosaként lépett színpadra.

A koncert után az öltözőben, néhány különleges cigaretta és egy átlátszó folyadék – nem víz, hanem vodka – mellett hamar megtaláltuk a közös hangot. Azonnal egy hullámhosszra kerültünk, ugyanolyan volt a humorunk

– idézte fel Rudi Dolezal a Krone című lapnak.

Rudi Dolezal osztrák filmproducer és filmrendező. Fotó: AFP

Évekkel később Falco egy különleges eseményen lépett volna fel. Rudi Dolezal felidézte: 1998. február 5-én tartotta 40. születésnapi ünnepségét Purkersdorf városában, ahol több ismert előadó is jelen volt, köztük a Die Toten Hosen és Nina Hagen, valamint a Queen tagjai is.

Elmondása szerint Falco is elfogadta a meghívást, sőt arra is igent mondott, hogy a Queen tagjaival együtt lépjen színpadra.

A közös fellépés azonban végül nem valósult meg, mivel az énekes nem érkezett meg az eseményre. A popsztár ugyanis ekkor már nem Európában tartózkodott, hanem a Dominikai Köztársaság területén.

A rendezvény után, a kora reggeli órákban fax érkezett Rudi Dolezal irodájába Falcótól, amelyben jókívánságait küldte.

A buli után, reggel hat körül egy fax fogadott az irodámban: Falco minden jót kívánt, és azt írta: „Találkozunk”. Rövid pihenés után azonban felébresztettek – addigra a halálhíre már az egész világot bejárta

– idézte fel Rudi Dolezal.

A visszaemlékezés egy olyan, végül meg nem valósult zenei találkozásról és egy rövid, utólag különös jelentőséget kapó üzenetről ad képet, amely az énekes utolsó óráihoz kapcsolódik.

Falco 1998. február 6-án halt meg a Dominikai Köztársaság területén, Puerto Plata közelében, amikor autójával egy busszal ütközött. Két héttel 41. születésnapja előtt az énekes a helyszínen vesztette életét.

Borítókép: Falco 1998. február 6-án hunyt el (Forrás: AFP)