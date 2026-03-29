Negyvenéves a legendás Pokolgép-lemez, nagy metálünnep jön Budapesten

A Totális Metál formáció három éve alakult, ám már akkor is legendának számított. A zenekar tagjai – köztük Kalapács József, Nagyfi László és Rudán Joe – a magyar metál történetének meghatározó alakjai, akik most a Pokolgép 1986-os korszakának ikonikus dalait idézik meg. Az akkor született riffek és szövegek mára generációs élménnyé váltak, amelyeket a közönség ma is kívülről fúj.
Metálzenekarok koncerteznek a Barba Negra színpadán
A Totális Metal 40 koncert azonban nem áll meg a nosztalgiánál. A programot két markáns karakterű zenekar vezeti fel.
A vajdasági és magyar zenészekből álló Nevergreen több mint három évtizede építi sötét tónusú, power-doom és gothic hatásokkal átszőtt világát, amely legutóbbi, Harag és remény című lemezükön is tovább mélyült. Zenéjük súlyos, mégis emelkedett – mintha egy lassan épülő, monumentális „kőkatedrálisban” járnánk.
Őket követi a magyar metál egyik legenergikusabb formációja, az Akela. A Katona Főnök vezette zenekar 1990 óta a hazai színtér meghatározó szereplője, koncertjeik pedig ma is elementáris erejűek.
Thrash és heavy metal alapú dalaik, valamint a „farkasokkal táncoló” színpadi jelenlét garantáltan felpörgeti a közönséget.
A május 16-i Totális Metal 40 koncert egyszerre idézi fel a hazai műfaj születésének pillanatát, és mutatja meg, hogy ez az energia négy évtized után is töretlen.
