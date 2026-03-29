Negyvenéves a legendás Pokolgép-lemez, nagy metálünnep jön Budapesten

Negyven évvel ezelőtt jelent meg az első magyar heavy metal album, ezt az évfordulót ünnepli nagyszabású koncerttel a Totális Metál formáció május 16-án a Barba Negra színpadán. Az est nemcsak nosztalgia, hanem a metál erejének látványos megmutatkozása is: a hazai metál több generációja találkozik egyetlen estén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 19:29
A Totális Metál formáció Forrás: Facebook/Totális Metál
A Totális Metál formáció három éve alakult, ám már akkor is legendának számított. A zenekar tagjai – köztük Kalapács József, Nagyfi László és Rudán Joe – a magyar metál történetének meghatározó alakjai, akik most a Pokolgép 1986-os korszakának ikonikus dalait idézik meg. Az akkor született riffek és szövegek mára generációs élménnyé váltak, amelyeket a közönség ma is kívülről fúj.

A Nevergreen is a metálzenét ünnepli. Fotó: Facebook/Nevergreen

 

Metálzenekarok koncerteznek a Barba Negra színpadán

A Totális Metal 40 koncert azonban nem áll meg a nosztalgiánál. A programot két markáns karakterű zenekar vezeti fel. 

A vajdasági és magyar zenészekből álló Nevergreen több mint három évtizede építi sötét tónusú, power-doom és gothic hatásokkal átszőtt világát, amely legutóbbi, Harag és remény című lemezükön is tovább mélyült. Zenéjük súlyos, mégis emelkedett – mintha egy lassan épülő, monumentális „kőkatedrálisban” járnánk.

Őket követi a magyar metál egyik legenergikusabb formációja, az Akela. A Katona Főnök vezette zenekar 1990 óta a hazai színtér meghatározó szereplője, koncertjeik pedig ma is elementáris erejűek.

Thrash és heavy metal alapú dalaik, valamint a „farkasokkal táncoló” színpadi jelenlét garantáltan felpörgeti a közönséget.

A május 16-i Totális Metal 40 koncert egyszerre idézi fel a hazai műfaj születésének pillanatát, és mutatja meg, hogy ez az energia négy évtized után is töretlen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
