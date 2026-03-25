varga miklóspataky attilavikidál gyulanagy ferótakáts tamáskoncert

Varga Miklós 70: óriási jubileumi koncerttel és a rockszakma krémjével ünnepel a legenda

Kettős jubileumhoz érkezett a magyar rockzene egyik legmeghatározóbb alakja, Varga Miklós, aki 2026-ban nemcsak 70. születésnapját ünnepli, hanem azt is, hogy immár fél évszázada áll a színpadon. Az 50 éves pályafutást megkoronázó életműkoncert az év egyik legfontosabb hazai zenei eseményének ígérkezik, ahol a művész a legnépszerűbb slágereivel, színházi sikereivel és eddig sosem hallott történetekkel várja a közönséget.

Munkatársunktól
2026. 03. 25. 17:01
A Varga Miklós 70 címet viselő koncert nem csupán egy születésnapi buli lesz, hanem egy nagyszabású zenei utazás is egyben, amely felöleli az énekes gazdag életművét a korai rockkorszaktól kezdve az ikonikus rockoperákon át egészen a szólókarrierje legszebb dalaiig.

Varga Miklós
A Varga Miklós 70 című koncert plakátja (Forrás: Facebook)

A november 21-én az Erkel Színházban megtekinthető produkció rendezője Feke Pál. Az esemény rangját emeli, hogy a hazai könnyűzenei élet színe-java tiszteletét teszi a színpadon: a rocktörténelem olyan megkerülhetetlen alakjai lépnek fel vendégként, mint Vikidál Gyula, Nagy Feró, Pataky Attila, Takáts Tamás, Kalapács József és Rudán Joe. A vendégénekesek sorát gazdagítja továbbá Keresztes Ildikó, Nyerges Attila, Feke Pál és Tóth Renáta is, a legszemélyesebb pillanatokat pedig az ünnepelt gyermekei, Varga Szabolcs és Varga Vivien fellépése garantálja.

A zenei kíséretről a Varga Miklós és a Band gondoskodik, de a hangszeres szekció is kiegészül a szakma kiválóságaival. A gitároknál Alapi Istvánt, Szigeti Ferencet, Fehér Attilát és Szűcs Norbertet hallhatja a közönség, a billentyűs hangszereknél Papp Gyula játéka színesíti a hangzást, míg a ritmusszekciót Ács András és Soldos László teszi teljessé. Ez az egyedülálló összefogás és a művészbarátok jelenléte garantálja, hogy a 70 éves Varga Miklós életműkoncertje ne csak egy fellépés, hanem a magyar rockzene ünnepi pillanata legyen minden rajongó számára.

 

