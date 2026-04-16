Ozzy death metal a Dürer Kertben

A dán ötös fogat 2015-ben alakult Aarhusban, és a kezdeti death metal feltörekvő státusból egy műfajokat áthidaló, határokat feszegető bandává fejlődött. Diszkográfiájukba tartozik a Danse Macabre (2018), a Venenum (2019), a Necro Sapiens (2021) és a tavaly kiadott Colossal (2025), amely meghozta számukra az áttörést. A Tue Madsen (The Haunted) által producerált album nemzetközi szinten is elismerést hozott a zenekarnak a klasszikus heavy metal, a rockos lendület és a progresszív elemek ötvözéséért. A Metal Hammer Germany a Colossalt a Hónap albuma címmel is kitüntette és kolosszális teljesítménynek nevezte.

A BAEST hírnevét elsősorban elsöprő erejű koncertjeinek köszönheti. Nem is nagyon ültek a fenekükön: a zenekar több mint 350 koncertet adott és olyan bandákkal osztozott a színpadon, mint az Arch Enemy, a Fit For An Autospy, a Krisiun, az Abbath, az Entombed AD és még sokan mások. Emellett játszottak többek közt a Wacken Open Air, a Bloodstock, a Kaltenbach és a Copenhell fesztiválon is.

Egyre növekvő nemzetközi hírnevüket bizonyítja az is, hogy számaikat több millióan streamelték, emellett több szakmai elismerést is nyertek, köztük öt GAFFA-díjat (ez az egyik legrangosabb skandináv zenei díj). A BAEST a Colossal albummal kilépett a műfaji korlátok közül, létrehozva az általuk „Ozzy death metalnak” keresztelt hangzást, amellyel fülbemászó, riffközpontú, ugyanakkor gyakran a határokat feszegető zenéjüket írják le.