Ozzy OsbourneDürer Kertkoncert

Ozzy death metal a Dürer Kertben

A dán BAEST Európa egyik legígéretesebb metálzenekara, amely tavaly megjelent, Colossal című lemezükkel hatalmasat lépett a nemzetközi ismertség felé. Robbanékony és gyakran műfaji határokat feszegető zenéjüket csak Ozzy death metálként írják le. Hogy pontosan milyen is az, azt hamarosan élőben is meghallgathatjuk szeptember 24-én, a Dürer Kertben.

2026. 04. 16. 19:04
A dán ötös fogat 2015-ben alakult Aarhusban, és a kezdeti death metal feltörekvő státusból egy műfajokat áthidaló, határokat feszegető bandává fejlődött. Diszkográfiájukba tartozik a Danse Macabre (2018), a Venenum (2019), a Necro Sapiens (2021) és a tavaly kiadott Colossal (2025), amely meghozta számukra az áttörést. A Tue Madsen (The Haunted) által producerált album nemzetközi szinten is elismerést hozott a zenekarnak a klasszikus heavy metal, a rockos lendület és a progresszív elemek ötvözéséért. A Metal Hammer Germany a Colossalt a Hónap albuma címmel is kitüntette és kolosszális teljesítménynek nevezte. 

A BAEST hírnevét elsősorban elsöprő erejű koncertjeinek köszönheti. Nem is nagyon ültek a fenekükön: a zenekar több mint 350 koncertet adott és olyan bandákkal osztozott a színpadon, mint az Arch Enemy, a Fit For An Autospy, a Krisiun, az Abbath, az Entombed AD és még sokan mások. Emellett játszottak többek közt a Wacken Open Air, a Bloodstock, a Kaltenbach és a Copenhell fesztiválon is.

Egyre növekvő nemzetközi hírnevüket bizonyítja az is, hogy számaikat több millióan streamelték, emellett több szakmai elismerést is nyertek, köztük öt GAFFA-díjat (ez az egyik legrangosabb skandináv zenei díj). A BAEST a Colossal albummal kilépett a műfaji korlátok közül, létrehozva az általuk „Ozzy death metalnak” keresztelt hangzást, amellyel fülbemászó, riffközpontú, ugyanakkor gyakran a határokat feszegető zenéjüket írják le. 



 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
