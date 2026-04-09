Csaknem 5,5 milliárd forintért árulják Ozzy Osbourne legendás villáját – így néz ki belülről + videó

Eladóvá vált Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne egykori Los Angeles-i otthona: a hét hálószobás, 11 fürdőszobás luxusvilláért 17 millió dollárt, vagyis mintegy 5,5 milliárd forintot kérnek – adta hírül a Metal Hammer.
Az ingatlan a Los Angeles-i Hancock Park előkelő negyedében található, mindössze néhány kilométerre Hollywoodtól. A környék különlegessége, hogy megőrizte történelmi arculatát: az utcákon sétálva szinte megelevenedik az 1920-as évek hangulata.
Az 1929-ben épült villa a klasszikus eleganciát ötvözi a modern luxussal.
A tágas belső terekben nappali, elegáns étkező, reggelizőszoba, faburkolatú könyvtár, dolgozószoba és saját vetítőterem is helyet kapott.
A kültéri részek legalább ennyire látványosak: gondosan kialakított kert, szabadtéri étkező pizzakemencével és grillezővel, valamint egy kézzel kirakott mozaikcsempés medence is tartozik az ingatlanhoz.
A villa egyik leglátványosabb eleme az étkező falán látható, Andy Warhol stílusát idéző pop-art portré Ozzy Osbourne-ról, amely jól tükrözi a rocklegenda ikonikus státuszát és az otthon egyedi hangulatát.
A házaspár 2015-ben vásárolta meg a villát Oren Koules producertől.
A luxusingatlant 2022-ben egyszer már piacra dobták 18 millió dollárért, de végül visszavonták a hirdetést, mert az Egyesült Királyságba tervezett költözés nem valósult meg.
A Hancock Park régóta a sztárok egyik kedvelt lakóhelye: a környéken korábban olyan hírességek éltek, mint Muhammad Ali vagy Antonio Banderas.
Borítókép: Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne (Forrás: AFP/Hector Mata)
