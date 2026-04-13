Minden nap vizsgázunk a közönség előtt – vallja a Jászai Mari-díjas Gubik Petra

– Márciusban vette át a Jászai Mari-díjat, ami a pálya egyik fontos mérföldköve. Önnek mit jelent ez az elismerés?

A Jászai Mari-díjas színésznő szerint minden elismerés egyfajta nagyító alá helyezi az embert (Fotó: Kurucz Árpád)

– Minden díj egy kicsit megállítja az embert. Ilyenkor visszanézek az eddig megtett útra: honnan indultam, és hová jutottam. Szükség van ezekre a pillanatokra, mert a mindennapi rohanásban sokszor nincs idő megélni sem a sikereket, sem a kudarcokat. Az élet ilyenkor valahogy mégis megállít, elgondolkodtat. Egy ilyen visszajelzés azt sugallja, látható a munka, amit az ember minden nap hivatásaként űz. Jó érzés, hogy a tiszta művészet képes ilyen láthatóságot elérni.

– Egy ilyen rangos kitüntetés felelősséget is jelent. Mennyiben változtatja meg a saját mércéjét?

– Minden elismerés egyfajta nagyító alá helyezi az embert. Ez azonban inkább kellemes teher, minőségre kötelez. Amikor gyerekként a színház felé fordultam, sosem a díjak lebegtek a szemem előtt, csak azt kértem a Jóistentől, hogy adjon lehetőséget nekem arra, hogy azt csinálhassam, amit szeretek, ami iránt elhivatottságot érzek. Mindent összevetve úgy vélem, jó döntést hoztam, amikor ezt a szakmát választottam. Ez a pálya sok áldozattal, lemondással jár, de amikor az ember azt érzi, hogy ő is része annak az alkotó közösségnek, amely értéket ad a világnak, minden értelmet nyer. Sokszor elgondolkodom azon, tud-e a művészet olyan értéket adni a társadalomnak, mint például az orvostudomány, a műszaki tudományok vagy a tanári pálya? Nekünk művészeknek sokat kell tennünk azért, hogy látszódjunk, minden nap vizsgázunk a közönség előtt. Nemrég Molnár Piroskával álltam a Rumbach utcai zsinagóga színpadán a PészahFeszten.

Egy mély előadást készítettünk a zsidóság felszabadulásáról Ajtók címmel, amelynek azért ez lett a címe, mert az ajtók ott vannak a mindennapi életünkben, és mi döntjük el, melyik ajtón lépünk be vagy épp melyiket zárjuk be örökre. Ezek a döntések mind a sorsunkat, az életutunkat alakítják.

Molnár Piroskával közösen mentünk végig ezen a zenés útkeresésen, egy kiváló zenekar és homokrajz kíséretében. Ami ott a színpadon megszületett közöttünk és a közönség között, szavakkal nem lehet leírni, ezért érdemes ezt a hivatást csinálni.