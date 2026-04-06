Exkluzív interjú Jurij Basmet világhírű brácsással, aki még Mick Jaggerrel is a klasszikus zenéről beszélget

– Tizennégy évesen kezdett el brácsázni, miközben gitározott egy rockzenekarban és a Beatles rajongója volt. Mikor fedezte fel a klasszikus zenét?

Jurij Basmet a világ egyik legkiemelkedőbb kortárs brácsása Fotó: Molchanovsky Alex

– Azért kezdtem el zenélni, hogy anyámnak örömet szerezzek. A családomban nem voltak zenészek, bár anyámnak nagyon jó ízlése és hallása volt, apámnak pedig csodálatos hangja. És hogy legyen valami elfoglaltságom az iskola mellett, anyám folyamatosan keresett nekem valamit. Így vívással, műugrással és végül zenével foglalkoztam. Egyszer hazamentem, és ott volt az asztalon egy brácsa. Ekkor jöttem rá, hogy az életemnek vége (nevet). Na jó, nem, az később volt. Akkoriban még a rock volt az, ami nélkül nem tudtam meglenni.

Igazából azért jártam zeneiskolába, hogy a szüleim kedvére tegyek, de a szívem természetesen a Beatleshez húzott, és amikor feloszlottak, egy világ omlott össze bennem.

Egyébként volt egy saját rockzenekarom, ami elég népszerű volt Lvivben, ahol tanultam. Sok fellépésünk volt, és nem is kerestem rosszul a gitározással.

A fordulópont 12-13 éves koromban jött el, amikor a zeneiskolában lejátszottak nekünk egy felvételt Pjotr Iljics Csajkovszkijtól.

Nem emlékszem, mit éreztem abban a pillanatban, és mire gondoltam, de már aznap este, lefekvés előtt éreztem, hogy valami megfertőzött. Csajkovszkij 6. szimfóniájának, a „Patetikusnak” a dallama csengett a fülemben. Ekkor jöttem rá, hogy klasszikus zenével akarok foglalkozni, és semmi mással.

– Ma is hallgat rockzenét? Kik a kedvencei a műfajban?

– Nem tudnék kiemelni senkit. Inkább azt mondanám, hogy nem különböztetem meg a klasszikus és a nem klasszikus zenét. Vannak tehetségesek és tehetségtelenek. Ha valaki tehetségesen csinál valamit bármely műfajban – a jazzben, a rockban, sőt még a rapben is –, az nagyon érdekel. Mi is gyakran keverjük a műfajokat a fesztiváljainkon, például Szocsiban. Járt nálunk Pelageya, Diana Arbenina, Sting is el akart jönni – még mindig sajnálom, hogy eddig nem sikerült vele a színpadon találkozni. Pedig személyesen ismerem őt és Mick Jaggert is.

Mick Jaggertől például megtudtam, hogy Schubert a kedvenc zeneszerzője.

A zenei világban minden nagyon szorosan összefonódik.