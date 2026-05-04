Mark CarneyEurópai Politikai KözösségKanadaÖrményország

Carney új szövetségesek után néz

Jelentős diplomáciai fejlemény, hogy Kanada első alkalommal képviselteti magát az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. A Jerevánban tartott hétfői egyeztetésen Mark Carney miniszterelnök is részt vesz, ami jól mutatja, hogy Ottawa új nemzetközi szövetségi lehetőségeket keres.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 04. 20:01
Mark Carney, Kanada miniszterelnöke megérkezik az Európai Politikai Közösség (EPC) 8. csúcstalálkozójára Jerevánba, 2026. május 4-én Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
A csúcstalálkozón kiemelt téma lesz Washington terve, amely szerint több mint ötezer katonát vonnának ki Németországból, valamint az elhúzódó amerikai–iráni konfliktus gazdasági hatásai is.

Carney részvétele mellett a rendezvény helyszíne is különös jelentőséggel bír

Örményország az utóbbi években egyre inkább igyekszik távolodni Oroszországtól és erősíteni európai kapcsolatait.

Az esemény az Európai Politikai Közösség keretében zajlik, amelyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére hoztak létre 2022-ben. A fórum célja, hogy az Európai Unió tagállamai és a kontinensen kívüli partnerek között is szorosabb politikai párbeszéd alakuljon ki.

A jereváni csúcs egyben lehetőséget ad Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek is, hogy megerősítse országa nyugati orientációját. Örményország jelenleg egy békemegállapodás küszöbén áll Azerbajdzsánnal, miközben fokozatosan csökkentené függőségét Moszkvától. 

Russian President Vladimir Putin (R) speaks with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan during their meeting at the Kremlin in Moscow, on April 1, 2026. (Photo by Pavel Bednyakov / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök Nikol Pasinjan örmény miniszterelnökkel beszélget a moszkvai Kremlben. Fotó: AFP/Pavel Bednyakov

A csúcstalálkozót követően az Európai Unió és Örményország külön kétoldalú egyeztetést is tart, ahol a tervek szerint szóba kerülhet a vízumliberalizáció és további pénzügyi támogatás is. A nyugati jelenlét így nemcsak diplomáciai üzenet, hanem konkrét politikai és gazdasági következményekkel is járhat a térségben.

Borítókép: Mark Carney, Kanada miniszterelnöke megérkezik az Európai Politikai Közösség 8. csúcstalálkozójára Jerevánba 2026. május 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
