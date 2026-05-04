Carney új szövetségesek után néz

A csúcstalálkozón kiemelt téma lesz Washington terve, amely szerint több mint ötezer katonát vonnának ki Németországból, valamint az elhúzódó amerikai–iráni konfliktus gazdasági hatásai is.

Carney részvétele mellett a rendezvény helyszíne is különös jelentőséggel bír

Örményország az utóbbi években egyre inkább igyekszik távolodni Oroszországtól és erősíteni európai kapcsolatait.

Az esemény az Európai Politikai Közösség keretében zajlik, amelyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére hoztak létre 2022-ben. A fórum célja, hogy az Európai Unió tagállamai és a kontinensen kívüli partnerek között is szorosabb politikai párbeszéd alakuljon ki.

A jereváni csúcs egyben lehetőséget ad Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek is, hogy megerősítse országa nyugati orientációját. Örményország jelenleg egy békemegállapodás küszöbén áll Azerbajdzsánnal, miközben fokozatosan csökkentené függőségét Moszkvától.