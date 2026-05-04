Rómába látogat Marco Rubio

Bár Rubiónak ez már a harmadik látogatása, a mostani útja teljesen más politikai hangulatban valósul meg, mint a tavaly májusi találkozó és a februári téli olimpia megnyitóján tett látogatása. A helyzetet megnehezíti, hogy Róma és Washington viszonyát mélyen megosztja az Öböl-háború amerikai stratégiája, amely az európai országokkal való előzetes egyeztetés nélkül lépett életbe, és jelenleg is komoly nyomás alá helyezi az európai gazdaságokat.
A diplomáciai nehézségeket tovább tetézik Donald Trump XIV. Leó pápára tett megjegyzései: az amerikai elnök az egyházfőt „gyengének” nevezte a bűnözéssel szemben, külpolitikáját pedig „pocséknak” minősítette. Trump emellett éles, már-már sértő kritikákkal illette Olaszországot és Giorgia Melonit is, pedig alig néhány héttel korábban még a legszorosabb európai szövetségesének nevezte az olasz kormányfőt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!