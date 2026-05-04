Rómába látogat Marco Rubio

A már meglévő feszültséget fokozta egy másik, jelzésértékű gesztus is. Donald Trump a Truth Social felületén népszerűsítette Matteo Salvini Breitbartnak adott interjúját. A cikk felidézi a Liga áprilisi milánói nagygyűlését, ahol Salvini olyan európai konzervatív vezetők társaságában, mint Jordan Bardella és Geert Wilders, szövetségesének és barátjának nevezte Trumpot, és ígéretet tett arra, hogy minden fennálló félreértést hamarosan tisztáznak. Ezt a lépést sokan Meloni újabb szándékos mellőzésének és belső politikai gyengítésének tartják.

A hivatalos program szerint az amerikai diplomácia vezetője csütörtökön XIV. Leó pápával és Pietro Parolin bíboros államtitkárral egyeztet. Pénteken Antonio Tajani külügyminiszterrel folytat megbeszélést, majd Guido Crosetto honvédelmi miniszterrel vesz részt egy munkaebéden.

Az olasz miniszterelnök az örményországi az Európai Politikai Közösség Jerevánban zajló csúcstalálkozójának szünetében újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy találkozik a héten Rómába érkező Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.