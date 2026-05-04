Rómába látogat Marco Rubio

A héten Rómába és a Vatikánba érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, hogy enyhítse a szentszékkel és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel kialakult feszültségeket. A közelmúltban kialakult diplomáciai súrlódások ellenére Washington továbbra is szoros szövetségben szándékozik maradni Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, és a vatikáni kapcsolatokat is rendezni kívánja.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 04. 20:43
Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztere
Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztere Forrás: AFP
Bár Rubiónak ez már a harmadik látogatása, a mostani útja teljesen más politikai hangulatban valósul meg, mint a tavaly májusi találkozó és a februári téli olimpia megnyitóján tett látogatása. A helyzetet megnehezíti, hogy Róma és Washington viszonyát mélyen megosztja az Öböl-háború amerikai stratégiája, amely az európai országokkal való előzetes egyeztetés nélkül lépett életbe, és jelenleg is komoly nyomás alá helyezi az európai gazdaságokat.

A diplomáciai nehézségeket tovább tetézik Donald Trump XIV. Leó pápára tett megjegyzései: az amerikai elnök az egyházfőt „gyengének” nevezte a bűnözéssel szemben, külpolitikáját pedig „pocséknak” minősítette. Trump emellett éles, már-már sértő kritikákkal illette Olaszországot és Giorgia Melonit is, pedig alig néhány héttel korábban még a legszorosabb európai szövetségesének nevezte az olasz kormányfőt.

A már meglévő feszültséget fokozta egy másik, jelzésértékű gesztus is. Donald Trump a Truth Social felületén népszerűsítette Matteo Salvini Breitbartnak adott interjúját. A cikk felidézi a Liga áprilisi milánói nagygyűlését, ahol Salvini olyan európai konzervatív vezetők társaságában, mint Jordan Bardella és Geert Wilders, szövetségesének és barátjának nevezte Trumpot, és ígéretet tett arra, hogy minden fennálló félreértést hamarosan tisztáznak. Ezt a lépést sokan Meloni újabb szándékos mellőzésének és belső politikai gyengítésének tartják. 

A hivatalos program szerint az amerikai diplomácia vezetője csütörtökön XIV. Leó pápával és Pietro Parolin bíboros államtitkárral egyeztet. Pénteken Antonio Tajani külügyminiszterrel folytat megbeszélést, majd Guido Crosetto honvédelmi miniszterrel vesz részt egy munkaebéden.

Az olasz miniszterelnök az örményországi az Európai Politikai Közösség Jerevánban zajló csúcstalálkozójának szünetében újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy találkozik a héten Rómába érkező Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. 

A kétoldalú tárgyalásokon számos kérdést tisztázhatnak: Donald Trump ugyanis a Corriere della Sera című olasz lapnak adott interjúban kijelentette, hogy megdöbbentette Meloni iráni háborúval kapcsolatos álláspontja, és a bátorság hiányával vádolta meg a kormányfőt. 

Az amerikai elnök a múlt héten arról is beszélt, hogy kész csökkenteni az Olaszországban állomásozó amerikai csapatok létszámát. Arról nem is beszélve, hogy Trumpnak szándékában áll 25 százalékra emelni az Európai Unióban gyártott autókra és teherautókra kivetett vámokat, mellyel kapcsolatban Meloni már korábban kifejtette nemtetszését.

Borítókép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
