Energiaharcba kezdett Giorgia Meloni: Brüsszel szorításában Olaszország

Ebben a kritikus helyzetben Giorgia Meloni energetikai misszióra indult Örményországba és Azerbajdzsánba. Baku szerepe a közel-keleti konfliktus árnyékában stratégiai fontosságúvá vált. A miniszterelnök célja a gázszállítások garanciáinak megszerzése és a volumen növelése.

A tét óriási, hiszen a Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint az olasz gazdaság a GDP-jének közel egy százalékát, mintegy 20 milliárd eurót veszíthet el a konfliktus miatt, ami recesszióval fenyegeti az Európai Unió egyik leginkább importfüggő energetikai piacát.

Giorgia Meloni kaukázusi missziója kulcsfontosságú szereppel bír – írják az olasz lapok. A stratégia nem csupán az Olaszországot fenyegető, küszöbönálló energiaellátási vészhelyzet elhárításáról szól. A távlati cél az, hogy az olasz félsziget Európa energetikai csomópontjává váljon. Egy olyan központtá, amely a Földközi-tengeren átívelve összekapcsolódik Észak-Afrikával, miközben állandó és diverzifikált utánpótlást kínál a többi európai államnak is. Egy Olaszország területén elhelyezkedő energetikai központ létrehozásával megoldhatóvá válna, hogy a szállítások kevésbé legyenek kiszolgáltatva az egyes beszállító országok geopolitikai válságainak.