MelonienergetikaKözel-Kelet

Energiaharcba kezdett Giorgia Meloni: Brüsszel szorításában Olaszország

Energetikai mentőakcióba kezdett Giorgia Meloni, miközben az olasz kormánynak komoly nehézségekkel kell megküzdenie. Az Európai Unió határozottan elutasította Róma kérését a költségvetési szabályok enyhítésére. A túlzottdeficit-eljárás miatt a kabinet mozgástere beszűkült, így nem tud érdemi segítséget nyújtani a bajba jutottaknak.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 04. 21:30
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
Ebben a kritikus helyzetben Giorgia Meloni energetikai misszióra indult Örményországba és Azerbajdzsánba. Baku szerepe a közel-keleti konfliktus árnyékában stratégiai fontosságúvá vált. A miniszterelnök célja a gázszállítások garanciáinak megszerzése és a volumen növelése.

A tét óriási, hiszen a Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint az olasz gazdaság a GDP-jének közel egy százalékát, mintegy 20 milliárd eurót veszíthet el a konfliktus miatt, ami recesszióval fenyegeti az Európai Unió egyik leginkább importfüggő energetikai piacát.

Giorgia Meloni kaukázusi missziója kulcsfontosságú szereppel bír – írják az olasz lapok. A stratégia nem csupán az Olaszországot fenyegető, küszöbönálló energiaellátási vészhelyzet elhárításáról szól. A távlati cél az, hogy az olasz félsziget Európa energetikai csomópontjává váljon. Egy olyan központtá, amely a Földközi-tengeren átívelve összekapcsolódik Észak-Afrikával, miközben állandó és diverzifikált utánpótlást kínál a többi európai államnak is. Egy Olaszország területén elhelyezkedő energetikai központ létrehozásával megoldhatóvá válna, hogy a szállítások kevésbé legyenek kiszolgáltatva az egyes beszállító országok geopolitikai válságainak. 

Az Oroszországgal, majd most az Iránnal kialakult politikai és katonai krízis rávilágított az európai kontinens sebezhetőségére; az energetikai ellátás eddig külső, instabil beszállítóktól függött. Giorgia Meloni miniszterelnök kaukázusi missziója alapvető fontosságú lépés, melyre már korábban is voltak tervek. Az olasz kormányfő Örményországban részt vesz az Európai Politikai Közösség VIII. ülésén, majd ezt követően Baku felé veszi az irányt, ahová Ilham Aliyev elnök meghívására érkezik hivatalos látogatásra. 

A cél a családok és vállalkozások energiabiztonságának garantálása. Az egymást követő nemzetközi konfliktusok ugyanis nemcsak az ország autonómiáját, hanem gazdasági túlélését is veszélybe sodorták. 

Baku ma Róma második legnagyobb kőolaj- és gázbeszállítója. Meloni és Aliyev tárgyalásainak célja e kapcsolat megszilárdítása és bővítése. Nem csupán a mennyiségek növeléséről van szó, hanem a gázvezeték kapacitásának maximális kihasználásáról, új beruházási lehetőségekről. 

Az Irán és az Egyesült Államok közötti konfliktus kitörése után, március végén Meloni a Perzsa-öbölbe látogatott azzal a céllal, hogy biztosítsa a nemzet számára a gáz- és olajellátást. Meloni találkozott Mohammad bin Szalmán szaúdi trónörökössel, majd Katarba utazott Tamím bin Hamad ál-Száni emírhez. Végül az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Mohamed bin Zájed Ál Nahajannal tárgyalt. 

Néhány nappal korábban az olasz kormányfő Észak-Afrikában, Algériában is járt – ahol Sifi Ghrieb miniszterelnökkel és Abdelmadjid Tebboune elnökkel találkozott. Algéria szintén kulcsfontosságú energetikai partnere Olaszországnak, mivel a Szicílián áthaladó Transzmed gázvezetéken keresztül egyik fő gázbeszállítója, átvéve Oroszország helyét a kijevi háború kitörése után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
