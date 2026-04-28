Belső feszültségek az olasz kormánykoalícióban

A Matteo Salvini vezette Liga a szabályok felrúgását fontolgatja, a nagyobbik kormánypárt, az Olasz Testvérek azonban higgadtságra int. Claudio Borghi, a Liga szenátora kijelentette: pártja ragaszkodik ahhoz, hogy a parlament elé kerülő határozatba foglalják bele az uniós stabilitási paktum elhagyását.

A politikus szerint amennyiben az Európai Unió nem mutat hajlandóságot a kompromisszumra, Olaszországnak akár egyoldalúan is fel kell függesztenie a paktum betartását. Hangsúlyozta, hogy a pártja szerint a költségvetés mozgásterét kellene bővíteni, hiszen a kormány csak így tudja segíteni az energiakrízis miatt bajba jutott háztartásokat és vállalkozásokat.

Borghi szerint az EU-s szabályzat gazdaságilag értelmetlen, és akadályozza a válság elleni hatékony fellépést. Emlékeztetett, hogy korábban más tagállamok, például Franciaország és Németország is többször figyelmen kívül hagyták ezeket a szabályokat anélkül, hogy komoly következményekkel számoltak volna.