Olaszországenergiakrízisstabilitási paktumEurópai Unió

Belső feszültségek az olasz kormánykoalícióban

Belső feszültségek és véleménykülönbségek alakultak ki az olasz kormánykoalícióban, amelyeket az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatti energiaválság idézett elő. A Liga szenátora és a költségvetési bizottság elnöke azt javasolta: Olaszország rögzítse a hivatalos gazdasági dokumentumaiban, hogy kész egyoldalúan elhagyni a stabilitási paktumot, ha az EU nem változtat a szabályokon. A Brüsszellel való szembehelyezkedéssel azonban nem ért egyet a másik két kormánypárt.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 04. 28. 17:13
Európai Unió zászlaja (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Matteo Salvini vezette Liga a szabályok felrúgását fontolgatja, a nagyobbik kormánypárt, az Olasz Testvérek azonban higgadtságra int. Claudio Borghi, a Liga szenátora kijelentette: pártja ragaszkodik ahhoz, hogy a parlament elé kerülő határozatba foglalják bele az uniós stabilitási paktum elhagyását.

A politikus szerint amennyiben az Európai Unió nem mutat hajlandóságot a kompromisszumra, Olaszországnak akár egyoldalúan is fel kell függesztenie a paktum betartását. Hangsúlyozta, hogy a pártja szerint a költségvetés mozgásterét kellene bővíteni, hiszen a kormány csak így tudja segíteni az energiakrízis miatt bajba jutott háztartásokat és vállalkozásokat. 

Borghi szerint az EU-s szabályzat gazdaságilag értelmetlen, és akadályozza a válság elleni hatékony fellépést. Emlékeztetett, hogy korábban más tagállamok, például Franciaország és Németország is többször figyelmen kívül hagyták ezeket a szabályokat anélkül, hogy komoly következményekkel számoltak volna. 

A szenátor kemény hangnemet üt meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szemben is. Azzal érvel, hogy Olaszország nettó befizető az EU-ban, tehát az Európából érkező források valójában az olasz adófizetők pénzei. 

Ha Brüsszel továbbra sem hajlandó alkalmazkodni az olasz igényekhez, akkor Olaszországnak joga van önállóan dönteni a saját költségvetéséről. 

Az Olasz Testvérek és a Hajrá, Olaszország! kormánypártok eltérően reagáltak Claudio Borghi azon javaslatára, miszerint Olaszországnak egyoldalúan fel kellene rúgnia az uniós költségvetési szabályokat. A Hajrá, Olaszország! politikusa, Raffaele Nervi óvatosságra int. Attól tart, hogy egy ilyen radikális lépés komoly piaci válsághoz vezetne. 

Az Olasz Testvérek gazdasági szóvivője, Marco Osnato szerint érdemesebb egy mérsékelt vonalat követni. Úgy véli, hogy inkább a kormány és a pénzügyminisztérium higgadt munkájában kell bízni, bár ők is elismerik, hogy az uniós szabályok csak eszközök, nem pedig célok.

Az olasz kormánykoalícióban azért robbant ki a vita, mert Giorgia Meloni miniszterelnök a ciprusi EU-csúcson a paktum felfüggesztését kérte, hivatkozva az Olaszországot sújtó komoly energiaválságra, de kérését elutasították. 

Kétségtelenül nehéz helyzetbe hozta az olasz miniszterelnököt a geopolitikai feszültség okozta energiakrízis. Meloni pártja megpróbál egyensúlyt tartani, a tét nem kevesebb, mint Olaszország helye az Európai Unióban. Ha a Liga akarata érvényesül, Olaszország nyílt konfliktusba kerül Brüsszellel, ami pénzügyi instabilitást okozhat. Ha viszont a kormány betartja a szabályokat, akkor a gazdasági válság okozta magas energiaárak miatt elveszíthetik a választóik támogatását.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
