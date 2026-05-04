Rekordösszegért kelhet el az életöröm magyar festőjének egyik remekműve
Bejelentették a tavaszi aukciós szezon egyik legvártabb eseményét: kalapács alá kerül Vaszary János „A Piazza dell’Unitá Triesztben” című festménye a Virág Judit Galériában. A 120–160 millió forintos becsérték egyértelműen jelzi, hogy a magyar festészet legmagasabb polcán jegyzett alkotásokért ma már a világelithez mérhető összegeket fizetnek a gyűjtők.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!