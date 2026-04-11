Meghalt a Batman-filmek sztárja

A portál a Stratford-Upon-Avon Herald nevű lapra hivatkozva azt írja, hogy a színész szombaton hunyt el. A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

John Nolan olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a The Prisoner, A néma szemtanú (Silent Witness) vagy Az Angyal visszatér (Return of the Saint). A mozivásznon elsősorban unokaöccse, Christopher Nolan filmjeiben láthattuk: szerepelt A csapdában (Following), a Batman: Kezdődik!-ben (Batman Begins) és A Sötét Lovag – Felemelkedésben (The Dark Knight Rises), de feltűnt a Dunkirk című háborús filmben is. Legismertebb szerepe A célszemély (Person of Interest) című sorozathoz köthető, amelyet másik unokaöccse, Jonathan Nolan jegyez, ebben John Greer karakterét formálta meg.