Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében

Meghalt a Batman-filmek sztárja

Elhunyt John Nolan, Christopher Nolan nagybátyja, akit leginkább a Batman-filmekből és A célszemély című sorozatból ismerhettünk – írja a TMZ.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 19:53
John Nolan Fotó: CBS
A portál a Stratford-Upon-Avon Herald nevű lapra hivatkozva azt írja, hogy a színész szombaton hunyt el. A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

John Nolan olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a The Prisoner, A néma szemtanú (Silent Witness) vagy Az Angyal visszatér (Return of the Saint). A mozivásznon elsősorban unokaöccse, Christopher Nolan filmjeiben láthattuk: szerepelt A csapdában (Following), a Batman: Kezdődik!-ben (Batman Begins) és A Sötét Lovag – Felemelkedésben (The Dark Knight Rises), de feltűnt a Dunkirk című háborús filmben is. Legismertebb szerepe A célszemély (Person of Interest) című sorozathoz köthető, amelyet másik unokaöccse, Jonathan Nolan jegyez, ebben John Greer karakterét formálta meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
