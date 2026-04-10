Törőcsik Franciska nagyon boldog, komoly sikereket ért el filmje, a Magyar menyegző

Nem lanyhul az érdeklődés az idei év egyik legsikeresebb filmje, a Magyar menyegző iránt.

2026. 04. 10. 8:27
Káel Csaba zenés, táncos, romantikus alkotása újabb mérföldkőhöz érkezett: 201 307 nézővel zárta a műsorhetet. A film ezzel átlépte a 200 ezres álomhatárt, ami kiemelkedő teljesítmény: az elmúlt tíz esztendőben csak tíz másik hazai produkciónak sikerült. A Magyar menyegző sikerét tovább erősíti, hogy a határon túl eddig további 90 ezer néző látta az alkotást.

Magyar menyegző
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar menyegző Fotó: KRISTOF GALGOCZI NEMETH

A közönség érdeklődése hetek óta töretlen: a Magyar menyegző folyamatosan új nézőket vonz, bizonyítva, hogy a magyar történetek és a látványos, érzelmekkel teli filmek iránti igény változatlanul erős. A produkció sikere különösen figyelemreméltó a nemzetközi premierek által dominált piaci környezetben. 

A Fórum Hungary forgalmazásában futó alkotás a magyar néptánc szenvedélyét és a népzene sodró erejét egy fiatal pár megható történetével ötvözi. A Törőcsik Franciska és Kovács Tamás főszereplésével látható lendületes, látványos film egyszerre tiszteleg a magyar folklór hagyományai előtt, miközben a szerelem időtlen és minden generáció számára átélhető erejét meséli el.

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a Mol – Új Európa Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a KIM támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

A film országszerte továbbra is megtekinthető.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

