A magyar heavy metal fenegyerekei újra támadnak: érkezik az Ossian monumentális jubileumi koncertalbuma

A tervek szerint 2026. május 8-án megjelenő Ossian-album hangmérnöki munkálataiért Rubcsics Richárd felelt az RP Stúdióban, a zenei rendezői feladatokat pedig Paksi Endrével közösen látták el. A felvételek több helyszín, köztük a budapesti Barba Negra, a szombathelyi Agora Sportház és Máréfalva koncertjeinek legjobb pillanatait sűrítik egybe.

A jubileumi Ossian-album

Az Élő 40 év album hanganyaga gyűjtők számára több exkluzív formátumban válik elérhetővé: a hagyományos, digipak tokos dupla CD mellett díszdobozos, 180 grammos tripla bakeliten és pendrive-on is beszerezhető, az online streamingplatformokon pedig már elérhető a pre-save hivatkozás.

Paksi Endre a lemez kapcsán kiemelte a cím kettős jelentését, amely egyszerre utal a zenekar alapítása óta eltelt négy évtizedre és arra az életerőre, amellyel az Ossian a mai napig jelen van a követők szívében, hangsúlyozva, hogy a dalok többsége külső támogatás nélkül, kizárólag a közönség szeretetének köszönhetően ért el milliós nézettséget.

Az Ossian méltó módon ünnepli meg a jeles jubileumot

A jubileumi év eseményei a lemezmegjelenéssel szoros egységben zajlanak, hiszen a zenekar 2026-os turnéja május 9-én Győrben veszi kezdetét, az állomásokról pedig a hivatalos közösségi oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők. A negyvenéves fennállás csúcspontja azonban 2027. január 16-án várható, amikor az Ossian a Papp László Budapest Sportarénában ad nagyszabású ünnepi koncertet, amelyre a jegyértékesítés már elindult.

Az album első előfutára, A magam útját járom már megtekinthető, kedvcsinálóként a hamarosan érkező teljes élő anyaghoz: