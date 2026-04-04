Ossian

A magyar heavy metal fenegyerekei újra támadnak: érkezik az Ossian monumentális jubileumi koncertalbuma

A négy évtizedes rockzenei pályafutást koronázza meg az Ossian legújabb, jubileumi kiadványa, amely május elején érkezik a hazai zenei piacra. Az Élő 40 év elnevezésű koncertanyag nem csupán egy egyszerű válogatás, hanem az Ossian zenekar történelmének harmincegy meghatározó tételét összefogó monumentális alkotás, amely méltó módon tiszteleg Paksi Endre és csapata 1986 óta tartó pályafutása előtt.

Munkatársunktól
2026. 04. 04. 10:49
A tervek szerint 2026. május 8-án megjelenő Ossian-album hangmérnöki munkálataiért Rubcsics Richárd felelt az RP Stúdióban, a zenei rendezői feladatokat pedig Paksi Endrével közösen látták el. A felvételek több helyszín, köztük a budapesti Barba Negra, a szombathelyi Agora Sportház és Máréfalva koncertjeinek legjobb pillanatait sűrítik egybe.

A jubileumi Ossian-album

Az Élő 40 év album hanganyaga gyűjtők számára több exkluzív formátumban válik elérhetővé: a hagyományos, digipak tokos dupla CD mellett díszdobozos, 180 grammos tripla bakeliten és pendrive-on is beszerezhető, az online streamingplatformokon pedig már elérhető a pre-save hivatkozás

Paksi Endre a lemez kapcsán kiemelte a cím kettős jelentését, amely egyszerre utal a zenekar alapítása óta eltelt négy évtizedre és arra az életerőre, amellyel az Ossian a mai napig jelen van a követők szívében, hangsúlyozva, hogy a dalok többsége külső támogatás nélkül, kizárólag a közönség szeretetének köszönhetően ért el milliós nézettséget.

Az Ossian méltó módon ünnepli meg a jeles jubileumot

A jubileumi év eseményei a lemezmegjelenéssel szoros egységben zajlanak, hiszen a zenekar 2026-os turnéja május 9-én Győrben veszi kezdetét, az állomásokról pedig a hivatalos közösségi oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők. A negyvenéves fennállás csúcspontja azonban 2027. január 16-án várható, amikor az Ossian a Papp László Budapest Sportarénában ad nagyszabású ünnepi koncertet, amelyre a jegyértékesítés már elindult. 

Az album első előfutára, A magam útját járom már megtekinthető, kedvcsinálóként a hamarosan érkező teljes élő anyaghoz:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

