Egyszeri és megismételhetetlen: különleges koncertet ad a The Qualitons, nem akármilyen felállásban

A pszichedelikus soul/beat/rock népszerű hazai képviselője, a The Qualitons 2008 tavaszán alakult, és a hatvanas évek beat-rockja által inspirált zenéjével széles körben a Kovács Katival közös koncertekkel lett ismert 2010 környékén. A kezdeti instrumentális irány után a csapat némileg átalakult, inkább a vokális dalokra helyezték a hangsúlyt.
A csapat funk-rock-experimentális zenéjét külföldön is egyre többen ismerték meg. Számos koncertet adtak Németországtól kezdve Spanyolországon át Franciaországig, állandó fellépői voltak különböző fesztiváloknak, meghívást kaptak a texasi SXSW fesztiválra is, ahol megnyerték a JanSport versenyét.
A zenekart a Red Hot Chili Peppers énekese, Anthony Kiedis, valamint a Morcheeba vezetője, Ross Godfrey egyaránt méltatta, dalaikat a BBC is játszotta. 2019-ben – első magyar zenekarként – élőben léptek fel az új zenék felfedezésére specializálódott rangos seattle-i KEXP rádióban.
A korábbi négy stúdiólemezt (Panoramic Tymes; Tomorrow's News; Echoes Calling, Kexek) idén májusban követte a Club Eco Vol. I – The Trail című anyag. A zenekar nem először gondolja újra más előadók dalait, korábban a legendás Kex együttes zenéjét keltették új életre.
A The Qualitons újra eljátssza a Kexek lemezt
A legendás Kex zenekar dalait újragondoló The Qualitons-lemez 2019 végén jelent meg, amely nagy sikert aratott hallgatói és szakmai körökben egyaránt. Az anyag az Echoes Calling mellett a zenekar egyik csúcslemeze volt, amelyben még G. Szabó Hunor énekes-gitárossal játszottak. Április 23-án a Ferencvárosi Művelődési Központban kétszer – 17:30-tól és 20:30-tól – is elhangzik a teljes lemez, és a koncert azért is lesz különleges, mert kilépése óta először láthatjuk újra a zenekarban az egykori frontembert, aki vendégként fog közreműködni.
Kexek vinil újragondolt verzióban
A koncerten újra kapható lesz a Kexek vinil, egy kicsit újragondolt verzióban. „Úgy éreztük, elég idő eltelt az eredeti megjelenés óta, hogy már kicsit másképp halljuk az anyagot. Bár a keveréshez nem nyúlunk, az egész lemezt újramasztereljük, így a dalok hangszínén és hangképén is frissítünk egy kicsit, közelebb hozzuk az aktuális ízlésünkhöz. A hanganyaghoz hasonlóan az eredeti grafikusok bevonásával a borító arculatát is újragondoljuk, a lemez izgalmasabb kivitelezésben, limitált példányszámban jelenik meg” – mondta a Recordernek a billentyűs Menyhei Ádám.
A The Qualitonst Szőke Barna (gitár, ének), Hock Ernő (basszusgitár, vokál), Menyhei Ádám (billentyűs hangszerek, ének), Weil András (billentyűs hangszerek, szintetizátorok, ének) és Boros Levente (dob, ének) alkotják.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!