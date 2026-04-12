Egyszeri és megismételhetetlen: különleges koncertet ad a The Qualitons, nem akármilyen felállásban

A pszichedelikus soul/beat/rock népszerű hazai képviselője, a The Qualitons 2008 tavaszán alakult, és a hatvanas évek beat-rockja által inspirált zenéjével széles körben a Kovács Katival közös koncertekkel lett ismert 2010 környékén. A kezdeti instrumentális irány után a csapat némileg átalakult, inkább a vokális dalokra helyezték a hangsúlyt.

Április 23-án két koncertet is ad a The Qualitons a Ferencvárosi Művelődési Központban.

A csapat funk-rock-experimentális zenéjét külföldön is egyre többen ismerték meg. Számos koncertet adtak Németországtól kezdve Spanyolországon át Franciaországig, állandó fellépői voltak különböző fesztiváloknak, meghívást kaptak a texasi SXSW fesztiválra is, ahol megnyerték a JanSport versenyét.

A zenekart a Red Hot Chili Peppers énekese, Anthony Kiedis, valamint a Morcheeba vezetője, Ross Godfrey egyaránt méltatta, dalaikat a BBC is játszotta. 2019-ben – első magyar zenekarként – élőben léptek fel az új zenék felfedezésére specializálódott rangos seattle-i KEXP rádióban.

A korábbi négy stúdiólemezt (Panoramic Tymes; Tomorrow's News; Echoes Calling, Kexek) idén májusban követte a Club Eco Vol. I – The Trail című anyag. A zenekar nem először gondolja újra más előadók dalait, korábban a legendás Kex együttes zenéjét keltették új életre.

A The Qualitons újra eljátssza a Kexek lemezt

A legendás Kex zenekar dalait újragondoló The Qualitons-lemez 2019 végén jelent meg, amely nagy sikert aratott hallgatói és szakmai körökben egyaránt. Az anyag az Echoes Calling mellett a zenekar egyik csúcslemeze volt, amelyben még G. Szabó Hunor énekes-gitárossal játszottak. Április 23-án a Ferencvárosi Művelődési Központban kétszer – 17:30-tól és 20:30-tól – is elhangzik a teljes lemez, és a koncert azért is lesz különleges, mert kilépése óta először láthatjuk újra a zenekarban az egykori frontembert, aki vendégként fog közreműködni.

Kexek vinil újragondolt verzióban

A koncerten újra kapható lesz a Kexek vinil, egy kicsit újragondolt verzióban. „Úgy éreztük, elég idő eltelt az eredeti megjelenés óta, hogy már kicsit másképp halljuk az anyagot. Bár a keveréshez nem nyúlunk, az egész lemezt újramasztereljük, így a dalok hangszínén és hangképén is frissítünk egy kicsit, közelebb hozzuk az aktuális ízlésünkhöz. A hanganyaghoz hasonlóan az eredeti grafikusok bevonásával a borító arculatát is újragondoljuk, a lemez izgalmasabb kivitelezésben, limitált példányszámban jelenik meg” – mondta a Recordernek a billentyűs Menyhei Ádám.