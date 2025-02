Új dalokkal tér vissza az Akvárium színpadára a The Qualitons

A pszichedelikus soul/beat/rock népszerű hazai képviselője, a The Qualitons 2008 tavaszán alakult, és a hatvanas évek beat-rockja által inspirált zenéjével széles körben a Kovács Katival közös koncertekkel lett ismert 2010 környékén. A kezdeti instrumentális irány után a csapat némileg átalakult, inkább a vokális dalokra helyezték a hangsúlyt. A csapat funk-rock-experimentális zenéjét külföldön is egyre többen ismerték meg. Számos koncertet adtak Németországtól kezdve Spanyolországon át Franciaországig, állandó fellépői voltak különböző fesztiváloknak, meghívást kaptak a texasi SXSW fesztiválra is, ahol megnyerték a JanSport versenyét.

Új dalok is elhangzanak az Akvárium színpadán (Forrás: Facebook)

A zenekart a Red Hot Chili Peppers énekese, Anthony Kiedis, valamint a Morcheeba vezetője, Ross Godfrey egyaránt méltatta, dalaikat a BBC is játszotta. 2019-ben – első magyar zenekarként – élőben léptek fel az új zenék felfedezésére specializálódott rangos seattle-i KEXP rádióban.

A korábbi négy stúdiólemezt (Panoramic Tymes; Tomorrow's News; Echoes Calling, Kexek) idén májusban követte a Club Eco Vol. I – The Trail című anyag. A zenekar nem először gondolja újra más előadók dalait, korábban a legendás Kex együttes zenéjét keltették új életre.

Számaikat rendszeresen játsszák olyan nemzetközi rádióadók, mint a KEXP, a BBC Radio 6 Music és a londoni Jazz FM.