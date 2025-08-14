Botrány a fővárosban: Karácsonyék elveszik az ingyenes parkolást

2027-től megszűnik Budapesten az elektromos autók ingyenes parkolása, a két tonnánál nehezebb villanyautók esetében pedig kétszeres díjat kell majd fizetni – írta a Metropol. A lap hozzátette, hogy ez a döntés nemcsak a tisztán elektromos autókra, hanem a plug-in hibrid autókra is vonatkozik.

A hivatalos magyarázat szerint túl sok zöld rendszámos autó parkol a fővárosban, ami jelentős közterületi terhelést okoz.

Csakhogy a tények mást mutatnak: a zöld rendszámos járművek aránya mindössze 5 százalék, a tisztán elektromosaké pedig csupán 3,5 százalék. Karácsony Gergely egyébként korábban azt nyilatkozta, hogy volt egy időszak, amikor ez egy indokolható cél volt, de ma már elértük a plafont. További részleteket, és egy szakértő véleményét ebben a cikkben olvashatják.