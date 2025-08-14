Budapestbotrányvillanyautó

Botrány a fővárosban: Karácsonyék elveszik az ingyenes parkolást

A fővárosi vezetés korábban még mást állított.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 7:48
A zöld rendszám már nem sokáig jelent előnyt a fővárosi parkolásnál Fotó: Vémi Zoltán / Mediaworks archívum
Forrás: Fotó: Vémi Zoltán / Mediaworks archívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2027-től megszűnik Budapesten az elektromos autók ingyenes parkolása, a két tonnánál nehezebb villanyautók esetében pedig kétszeres díjat kell majd fizetni – írta a Metropol. A lap hozzátette, hogy ez a döntés nemcsak a tisztán elektromos autókra, hanem a plug-in hibrid autókra is vonatkozik.

A hivatalos magyarázat szerint túl sok zöld rendszámos autó parkol a fővárosban, ami jelentős közterületi terhelést okoz.

Csakhogy a tények mást mutatnak: a zöld rendszámos járművek aránya mindössze 5 százalék, a tisztán elektromosaké pedig csupán 3,5 százalék. Karácsony Gergely egyébként korábban azt nyilatkozta, hogy volt egy időszak, amikor ez egy indokolható cél volt, de ma már elértük a plafont. További részleteket, és egy szakértő véleményét ebben a cikkben olvashatják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vémi Zoltán/ Mediaworks archívum)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekFidesz

Rasszizmusbarát mocskosfideszezők

Megyeri Dávid avatarja

A baloldali médiumok majd elalélnak a gyönyörűségtől és bátorítják is az uszító anarchistákat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu