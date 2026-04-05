Szoboszlai saját illatfelhőjében, Puskás Ferenc pedig születésnapi meglepetéssel várja a rajongókat a Madame Tussaudsban

Puskás Ferenc április 1-jén lett volna 99 éves, így egy kis meglepetést kapott a figurája a Madame Tussauds munkatársaitól. A magyar válogatott és a Real Madrid világhírű labdarúgójának viaszmását korábban már meglátogatták a Spanyolországban élő leszármazottai, sőt, Thibaut Courtois belga kapus, az ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes és a futball jelenlegi legnagyobb hazai csillaga, Szoboszlai Dominik is megtekintette.

Puskás Ferenc viaszmását Szoboszlai Dominik is megtekintette

A tavaszra való tekintettel felfrissültek a múzeum viaszfigurái. Rihanna korábban egy sportos szettben volt látható, mostanra pedig a barbadosi énekesnő már új, nőies ruhában feszít. Will Smith „arckezelést” kapott, mert megviselte a napi több száz látogató szeretete, az amúgy is örökifjú Tom Cruise pedig jó pár évet fiatalodott egy exkluzív „arcápolásnak” köszönhetően.

Több figurát kellemes illat leng körbe: Jennifer Lopezt, Ariana Grandét, sőt Brad Pittet is mindennap a kedvenc parfümjükkel fújják be az attrakció munkatársai.

Szoboszlai Dominik maga adományozott egy parfümöt a saját figurája átadása után, hogy a munkatársak azzal tudják illatosítani a viaszmást.

A Madame Tussauds figurái megszólalásig élethűek, a legtöbb híresség maga is részt vett a saját viaszmása alakításában, hiszen órákon át álltak a szakemberek rendelkezésére, hogy méretet vegyenek róluk és rögzítsék a testi paramétereiket.

Ahhoz azonban, hogy a hírességek mindig a legjobb formájukat hozzák, szépségápolásra is szükség van.

Rendszeresen meg kell mosni a figurák haját, hiszen valódi emberi hajat viselnek, majd a fodrászok szárítóval és hajsütővel veszik kezelésbe a frizurájukat. Viaszbőrüknek is szüksége van a rendszeres karbantartásra, sminkelik őket, megigazítják az outfitjüket, javítják az apró hibákat. Ne feledjük, a Madame Tussauds világában a figurákat bárki megérintheti, fotózkodhat velük, így előfordul, hogy megkopik egy make up, tisztítani kell egy ruhát

– mondta el Petra Van der Meer, a Madame Tussauds studio artist vezetője.

A Madame Tussauds Budapest tavasszal is várja a látogatókat több mint hatvan figurájával.