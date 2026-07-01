Egy dal, amit mindenki ismer – Eagle-Eye Cherry Budapesten is eljátssza a Save Tonightot
A svéd énekes karrierje a Save Tonight című világslágerrel ívelt a magasba és művészként azóta is megállíthatatlan. 2023-as Back On Track lemezével visszatért egy önbizalomhiánnyal és bizonytalanságokkal teli időszak után, tavaly kiadott Become A Light című albumával pedig folytatta megkezdett útját Eagle-Eye Cherry. Ennek köszönhetően az aktív turnézáshoz is visszatért, így Budapesten is elcsíphetjük egy önálló klubkoncerttel november 23-án, az Akvárium Klubban.
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