Rockünnepre és világtalálkozóra készül a P. Mobil

A tábor egyik legfontosabb sajátossága, hogy nincs éles határ a zenészek és a közönség között. A koncertek előtt és után bárki beszélgethet a fellépőkkel, közönségtalálkozók és számos közös program várja az érdeklődőket. A zenekarvezető szerint éppen ez az emberi közelség adja a rendezvény különleges hangulatát.

Gárdonyban most jelen lesz többek között a Prognózis, a P. Box, a Dinamit, a Chrome Rt, a Tűzmadár, a Korál és az Új Babylon. A P. Mobil erre az alkalomra egy csaknem kétórás koncertprogrammal készül.

Schuster elárulta: több olyan szerzemény is felcsendül majd, amelyeket évtizedek óta nem játszott a zenekar, a pontos műsort azonban meglepetésnek szánja.

A beszélgetés során szó esett a törzsrajongókról is. A zenekar ma is számon tartja régi híveit, és különösen fájdalmas számukra, amikor egy-egy régi társ távozásának hírét a családtagok jelentik be. Schuster szerint az idő múlását a rockzene világában is egyre erősebben érzékelni lehet. A 78 éves zenész egészségi állapotáról is őszintén beszélt. Elmondta, hogy több komoly ortopédiai beavatkozás vár még rá, de ezek hosszú kieséssel járnának, amire jelenleg nincs lehetősége.