fesztiválgárdonyPMobilSchuster Lórántvilágtalálkozó

Rockünnepre és világtalálkozóra készül a P. Mobil

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Ötödik alkalommal rendezik meg július 15. és 19. között Gárdonyban, a Velencei-tó partján a P. Mobil-tábort és -világtalálkozót. A rendezvény mára jóval több lett egy hagyományos fesztiválnál: olyan találkozóhellyé vált, ahol a magyar rockzene meghatározó együttesei és rajongói közvetlenül találkozhatnak egymással. A zenekarvezető Schuster Lóránt szerint éppen ez különbözteti meg a tábort a mai tömegrendezvényektől.

Balázs D. Attila
2026. 07. 01. 10:00
Schuster Lóránt. Fotó: Bors/Knap Zoltán
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A tábor egyik legfontosabb sajátossága, hogy nincs éles határ a zenészek és a közönség között. A koncertek előtt és után bárki beszélgethet a fellépőkkel, közönségtalálkozók és számos közös program várja az érdeklődőket. A zenekarvezető szerint éppen ez az emberi közelség adja a rendezvény különleges hangulatát. 

Gárdonyban most jelen lesz többek között a Prognózis, a P. Box, a Dinamit, a Chrome Rt, a Tűzmadár, a Korál és az Új Babylon. A P. Mobil erre az alkalomra egy csaknem kétórás koncertprogrammal készül. 

Schuster elárulta: több olyan szerzemény is felcsendül majd, amelyeket évtizedek óta nem játszott a zenekar, a pontos műsort azonban meglepetésnek szánja.

A beszélgetés során szó esett a törzsrajongókról is. A zenekar ma is számon tartja régi híveit, és különösen fájdalmas számukra, amikor egy-egy régi társ távozásának hírét a családtagok jelentik be. Schuster szerint az idő múlását a rockzene világában is egyre erősebben érzékelni lehet. A 78 éves zenész egészségi állapotáról is őszintén beszélt. Elmondta, hogy több komoly ortopédiai beavatkozás vár még rá, de ezek hosszú kieséssel járnának, amire jelenleg nincs lehetősége. 

Nemrég viszont új fejezet kezdődött az életében is: Budapestről egy nógrádi faluba költözött, és már készül az új dal is, amelynek központi gondolata, hogy itt újra látja a csillagokat, és a csendben ismét hallja a természet hangjait.

Schuster Lóránt szerint a P. Mobil küldetése mit sem változott az elmúlt évtizedekben. Bízik benne, hogy a velük együtt fellépő zenekarok is érzik: a közönség tiszteletére, a szakmai igényességre és az emberi tartásra ma is lehet sikeres pályát építeni.

 

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