Megbolygatták az időt a Barba Negrában

René Rutten játéka is legengerlő volt Fotó: Máté Éva

Anneke a setlist vége felé ráadásul mintha egyre technikásabb nótákat választott volna magának: a koncert közepén felcsendült Probably Built in the Fifties mélységei és magasságai is teljes mértékben az ő utánozhatatlan hangjára lettek szabva, ahogy a Mandylion legnagyobb slágeréé is. Ez a Leaves, amelynek klipjében mutatkozott be először az akkor még 23 éves Anneke.

Valódi időutazásról, évszázadok közötti ugrásokról regélt a Strange Machines, ami a két nagyszerű ráadás, a Travel és a Saturnine előtt csendült fel. Mit csendült! Szinte felemelte és darabjaira robbantotta a Barba Negra színpadát!

Ugyanezt szeretnénk átélni, amikor újrajátsszák majd nekünk a későbbi szférikus alapműveket, mint a Nighttime Birds vagy a Home, amelyek megannyi hangzásbeli és ritmikus párhuzamot rejtenek, mégis egyenként számítanak briliáns albumoknak. De jó lenne, ha nem több év kihagyással, a jubileumokat követve térne vissza hozzánk a The Gathering, ami remélhetően megmarad ezzel a jól bevált, összeszokott, barátságos és vérprofi felállással.