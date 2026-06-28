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Megbolygatták az időt a Barba Negrában

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Miközben kereskedelmi rádióink nem tudnak kitörni saját korlátaik közül, a Barba Negra színpada ismét leckét adott tiszta zenei minőségből. Az atmoszférikus rock koronázatlan királya, a The Gathering együttes Anneke van Giersbergen varázslatos hangjával úgy keltett életre egy harmincéves kultikus albumot, hogy azon egy csorba sem esett.

Balázs D. Attila
2026. 06. 28. 16:14
Anneke van Giersbergen, a The Gathering énekesnője
Anneke van Giersbergen, a The Gathering énekesnője Fotó: Máté Éva 
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Anneke a setlist vége felé ráadásul mintha egyre technikásabb nótákat választott volna magának: a koncert közepén felcsendült Probably Built in the Fifties mélységei és magasságai is teljes mértékben az ő utánozhatatlan hangjára lettek szabva, ahogy a Mandylion legnagyobb slágeréé is. Ez a Leaves, amelynek klipjében mutatkozott be először az akkor még 23 éves Anneke.

Valódi időutazásról, évszázadok közötti ugrásokról regélt a Strange Machines, ami a két nagyszerű ráadás, a Travel és a Saturnine előtt csendült fel. Mit csendült! Szinte felemelte és darabjaira robbantotta a Barba Negra színpadát!

 Ugyanezt szeretnénk átélni, amikor újrajátsszák majd nekünk a későbbi szférikus alapműveket, mint a Nighttime Birds vagy a Home, amelyek megannyi hangzásbeli és ritmikus párhuzamot rejtenek, mégis egyenként számítanak briliáns albumoknak. De jó lenne, ha nem több év kihagyással, a jubileumokat követve térne vissza hozzánk a The Gathering, ami remélhetően megmarad ezzel a jól bevált, összeszokott, barátságos és vérprofi felállással.

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