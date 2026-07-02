GipsyfestLakatos MónikaRostás Mihály Mazsi

„Egy fesztivál önmagában nem bontja le az előítéleteket” – Rostás Mihály Mazsi a GipsyFestről

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A tavaszi III. Budapest GipsyFest sikere után idén először a Balaton partjára is megérkezik a „cigánykaraván”. Július 31. és augusztus 3. között Lakatos Mónika Folk7 fesztiválja és workshopja, majd augusztus 4–6. között az első Balaton GipsyFest várja a közönséget Balatonbogláron, a Babel Campben. A két ingyenesen látogatható rendezvény más-más hangsúllyal, de közös céllal mutatja be az oláh cigány kultúra gazdagságát: a koncertek mellett a hagyományok átadására, a közösségi élményre és a kulturális párbeszédre is nagy hangsúlyt fektetnek. A rendezvényekről Rostás Mihály Mazsi fesztiváligazgatót, a Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat elnökét kérdeztük.

Ménes Márta
2026. 07. 02. 5:53
Fotó: MTI/Cseke Csilla
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A GipsyFest küldetése kezdettől fogva az, hogy közelebb hozza egymáshoz a cigány és nem cigány közösségeket. 

Nem hiszem, hogy egy fesztivál önmagában le tudja bontani az előítéleteket, de ahhoz hozzá tudunk járulni, hogy azok, akik nyitottak az oláh cigány kultúrára, megismerjék a zenénket, a táncainkat és azokat az előadókat, akik ezt a világot hitelesen képviselik 

– fogalmazott a zenész. Rostás Mihály Mazsi szerint a fesztiválok legfontosabb üzenete az az életöröm, amely a cigány közösségek mindennapjainak természetes része. 

„A közös éneklés, a tánc és az együttlét nálunk nem különleges alkalom, hanem a mindennapi élet része. Ezeken keresztül adjuk tovább a hagyományainkat a gyerekeinknek is. Ebből szeretnénk megmutatni valamit a közönségnek” 

– tette hozzá.

Ez a nyitottság a program összeállításában is megjelenik. A szervezők tudatosan hívnak nem cigány előadókat is, mert úgy vélik, a különböző zenei világok gazdagítják egymást. 

A cigányzene és a Gipsyfestjeink is szélesebb határokkal bírnak, mint hazánk határai.

Ezért minden olyan műfaj megfér egymás mellett, ami ugyanolyan gazdagsággal bír, mint az oláh cigány zene. A zene közös világnyelv. Nem kell érteni minden szót ahhoz, hogy az ember megérezze azokat az érzéseket, amelyeket közvetít. Ezért fér meg egymás mellett az autentikus cigányzene, a világzene és a jazz is” – vélekedett.

Rostás Mihály Mazsit a cigányzene nemzetközi megítéléséről is kérdeztük. Mint elmondta, egyre nehezebb fellépésekhez jutni, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. 

A Romengóval, Lakatos Mónikával bejártuk a világ nagyfesztiváljait, de a tendencia inkább az, hogy a fellépő zenekarok vannak a fesztiválért, és nem fordítva. Jó pár zenekar kellően fut a zenei piacon, ezek azok, amelyek nagyon közönségbarát zenét játszanak. Mi igyekszünk nem kizárólag ilyen előadókat felléptetni, hanem olyan zenekarokat is, amelyek más tekintetben képviselnek értéket: amelyek azonosulnak a cigányzenei hagyományokkal. Igyekszünk közösen is olyan produkciókat alkotni, amelyek örök emléket tudnak nyújtani nemcsak nekünk, hanem a közönségnek is. 

A két fesztivál méltó lezárása lesz az a hagyomány, amely a cigány közösségekben szinte minden családi és baráti összejövetel végét jelenti: a hallgatók éneklése. Ahogy Lakatos Mónika Kossuth-díjas énekesnő, a Folk7 fesztivál igazgatója fogalmaz: – Az oláh cigányok lelke a hallgatókban van, hiszen ezekkel a dalokkal szinte mindent ki tudunk fejezni. Ugyanez a hagyomány zárja majd az első Balaton GipsyFestet is, amelyet augusztus 8-án a nemzetközi cigány dal napja követ – tovább erősítve azt a küldetést, hogy a cigány kultúra értékei minél szélesebb közönséghez jusson el.

Az ingyenesen látogatható, regisztrációhoz köztött két balatoni fesztivál támogatója a Babel Camp, az NKA - Nemzeti Kulturális Alap és a Szerencsejáték Zrt. Regisztrálni ezen a linken lehet: https://soundwavefestival.hu/gipsy-soundwave-babelcamp/

 

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